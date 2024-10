MPRO busca soluções para falta de livros nas escolas de Costa Marques

O Ministério Público de Rondônia (MPRO) realizou nesta terça-feira (8/10) reunião em Costa Marques para discutir e solucionar a falta de livros didáticos nas escolas municipais. O encontro, com a presença da Secretaria Municipal de Educação e das diretorias escolares, apontou falhas no fornecimento de material, afetando principalmente os alunos do 7º ano.

O MPRO adotou medidas para resolver o problema. O objetivo é garantir o envio adequado dos livros e buscar uma solução efetiva para a distribuição. Serão expedidos ofícios ao Ministério da Educação (MEC), à Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e à União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime).

Além disso, cada escola do município deverá, em até 20 dias, enviar relatório detalhando o estoque de livros. Serão incluídas informações como editoras, séries, edições e o estado de conservação dos materiais.

Durante a reunião, foi reforçada a necessidade de utilizar o material didático disponível. Paralelamente, o MPRO está buscando alternativas para suprir a demanda, como o remanejamento de livros entre as escolas, garantindo que os alunos tenham acesso ao conteúdo necessário para seu aprendizado.

A Educação é direito previsto na Constituição Federal. O Ministério Público atua para garantir a adequada e regular oferta do ensino, a garantia de ingresso e permanência de crianças e adolescentes na escola.

Serviço

O cidadão pode fazer denúncias à Ouvidoria do MPRO, pelo número 127, ou ainda, pelo WhatsApp (69) 99977-0180.