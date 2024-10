Governo de Rondônia intensifica ações de proteção ao meio ambiente através de perícias em crimes ambientais

Com intuito de reforçar as ações no combate aos incêndios florestais e crimes ambientais, o governo de Rondônia vem adotando medidas rigorosas para proteger as áreas de preservação e combater o desmatamento ilegal. O objetivo é garantir a conservação dos recursos naturais e a qualidade de vida da população. Para isso, o estado tem promovido operações integradas que visam coibir a degradação ambiental e punir os responsáveis por práticas criminosas.

A Superintendência de Polícia Técnico-Científica (Politec) tem participação importante nas operações que estão sendo desencadeadas. Em ação realizada entre os dias 11 e 16 de setembro, na Estação Ecológica Soldado da Borracha, localizada no município de Cujubim, a Politec, por meio do Instituto de Criminalística “Dr. Gutemberg Mendonça Granja”, desempenhou um papel fundamental na coleta de provas e perícia técnica dos crimes ambientais. Foram realizados 18 levantamentos periciais que resultaram na apreensão de madeira ilegal, tratores e motosserras, além da identificação de focos de incêndio em áreas de pastagem.

Para o governador do estado, Marcos Rocha, essa ação reflete o compromisso do governo de Rondônia com a preservação de seus recursos naturais. “A preservação do meio ambiente é uma responsabilidade que o governo do estado reforça para a proteção de nossas riquezas naturais. A recente operação realizada na Estação Ecológica Soldado da Borracha demonstra o compromisso do governo em proteger o patrimônio ambiental do nosso estado. Não mediremos esforços para combater o desmatamento, os incêndios florestais e todas as ações criminosas que ameacem a nossa biodiversidade”, enfatizou.

De acordo com o superintendente da Politec, Domingos Sávio, o trabalho da perícia é essencial para garantir que os criminosos ambientais sejam responsabilizados. “A perícia técnico-científica é vital para documentar com precisão os danos ambientais e assegurar que os responsáveis sejam levados à justiça. Utilizamos tecnologia avançada para identificar e mapear as áreas afetadas, garantindo provas robustas para subsidiar ações judiciais. Nosso compromisso é com a proteção do meio ambiente e a preservação das áreas de conservação”, destacou.

INTEGRAÇÃO E COMBATE

O titular da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Felipe Bernardo Vital, também reforçou a importância da integração entre as forças de segurança e as equipes técnicas no combate aos crimes ambientais. “A proteção do meio ambiente é uma prioridade do governo. A perícia criminal, com seu trabalho rigoroso e técnico, tem um papel crucial nessa missão, garantindo que os danos sejam corretamente documentados e os responsáveis processados. Estamos determinados a proteger nosso patrimônio natural para as atuais e futuras gerações”, concluiu.

O estado de Rondônia segue vigilante e comprometido com a defesa do meio ambiente, tendo a ciência e a tecnologia como aliadas na construção de um futuro sustentável para as próximas gerações.