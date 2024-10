Novo Balneário Municipal de Santa Luzia d’Oeste vai fortalecer o lazer e o turismo

O governo de Rondônia está reformando o Balneário Municipal de Santa Luzia d’Oeste. Com mais de 30% dos trabalhos concluídos, a obra, executada por meio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), como parte das ações do programa Governo na Cidade, visa levar infraestrutura de qualidade e novas opções de lazer ao município.

REVITALIZAÇÃO

Com um investimento de R$ 2.624.081 (dois milhões, seiscentos e vinte e quatro mil e oitenta e um reais), provenientes do governo de Rondônia e com contrapartida municipal, o projeto prevê a construção de quiosques, banheiros, duas piscinas (sendo uma infantil), parque infantil, quadra de areia, calçadas e acessibilidade. Esses novos atrativos têm o objetivo de revitalizar o balneário e transformá-lo em um espaço de convivência familiar e lazer para a população local e visitantes.

O governador Marcos Rocha destacou a relevância da obra: “Este balneário será um marco para Santa Luzia d’Oeste. Estamos investindo no futuro da nossa gente, para oferecer um espaço de lazer que contribuirá para a qualidade de vida e atrairá turistas, impulsionando a economia local e gerando novas oportunidades. ”

O titular da Seosp, Elias Rezende, enfatizou o compromisso do governo do estado com os serviços realizados: “Obras como essa destacam o compromisso da atual gestão com uma administração municipalista, focada em atender diretamente as necessidades dos municípios e promover o desenvolvimento nas cidades do interior”, concluiu.

Com mais de 30% de execução, o local impulsionará o turismo local

FOMENTO AO TURISMO E DESENVOLVIMENTO

O novo balneário representa um investimento estratégico no turismo da região, promove um atrativo visa atrair visitantes e movimentar o comércio local. Além de valorizar o município, a obra reforça o engajamento do governo do estado em fornecer áreas de lazer que gerem desenvolvimento econômico sustentável, fortalecendo a cultura de lazer e bem-estar em todas as regiões de Rondônia