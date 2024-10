Investimentos em assistência social melhoram qualidade de vida de moradores em Guajará-Mirim

Com o intuito de fortalecer as políticas de assistência social e garantir apoio às famílias em situação de vulnerabilidade, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Rondônia (Seas) tem atuado fortemente em Guajará-Mirim. O governo do estado investiu mais de R$ 3,5 milhões em diversos programas, impactando diretamente a vida de milhares de cidadãos.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, evidenciou a importância de manter os programas no município. “Nosso compromisso é com o bem-estar e o desenvolvimento de cada família rondoniense. Em Guajará-Mirim, temos feito um trabalho contínuo para garantir que as pessoas tenham acesso à alimentação, capacitação e proteção social. Vamos seguir fortalecendo essas ações.”

A secretária da Seas e primeira-dama, Luana Rocha, também comentou acerca das ações realizadas. “Estamos focados em garantir que os programas de assistência social cheguem a todos que precisam. O impacto dessas ações é visível na melhoria da qualidade de vida da população local.”

PRATO FÁCIL

Programa Prato Fácil já forneceu mais de 237 mil refeições

PROGRAMA VENCER

Voltado à qualificação profissional, o programa Vencer oferece 652 vagas em Guajará-Mirim, das quais 77 ainda estão disponíveis. O objetivo é promover a autonomia e fortalecer as famílias em situação de vulnerabilidade, através de cursos gratuitos que ampliam as oportunidades de emprego e renda.

PROGRAMA RONDÔNIA CIDADÃ

O Rondônia Cidadã realizou quatro ações em Guajará-Mirim, totalizando 7.568 atendimentos em serviços de cidadania. O programa oferece suporte em diversas áreas, como saúde, documentação e orientação jurídica, e ocorre em parceria com outras entidades governamentais. A última edição, realizada em novembro de 2023, foi a mais expressiva com 3.317 atendimentos.

MULHER PROTEGIDA Com foco em amparar mulheres em situação de vulnerabilidade, o programa Mulher Protegida beneficiou 103 mulheres no município, com auxílio financeiro de R$ 600 mensais, além de acompanhamento psicossocial e capacitação profissional. O total investido foi de R$ 329,8 mil. O programa Mulher Protegida beneficiou 103 mulheres, através de auxílio financeiro de R$ 600 mensais

CRIANÇA PROTEGIDA

O programa Criança Protegida está em andamento no município, com etapas de infraestrutura e locação em processo de formalização. Foram entregues equipamentos como computadores, impressoras e aparelho de ar-condicionado para aprimorar o atendimento de crianças e adolescentes com direitos violados.

MAMÃE CHEGUEI

Voltado à proteção de gestantes e seus bebês, o programa Mamãe Cheguei atendeu 711 gestantes, com investimento de R$ 232.812,27 (duzentos e trinta e dois mil, oitocentos e doze reais e vinte e sete centavos). Além de kits enxoval, o programa proporciona apoio psicossocial e orientações para assegurar um início de vida saudável para as crianças.

CRESCENDO BEM

O programa Crescendo Bem assistiu 101 famílias em Guajará-Mirim, com repasse de R$ 112,8 mil. Voltado à primeira infância, garante suporte financeiro temporário a famílias em situação de extrema pobreza, proporcionando um ambiente mais seguro e favorável para o desenvolvimento das crianças.

Guajará-Mirim recebeu mais de R$ 440 mil para a construção de um novo Cras CONSTRUÇÃO DO CRAS

COFINANCIAMENTO ESTADUAL

Além dos programas, o governo estadual tem mantido um compromisso contínuo com Guajará-Mirim através do cofinanciamento para o município. Desde 2020, foram destinados R$ 1.222.075,44 (um milhão, duzentos e vinte e dois mil, setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) para ações de assistência social, assegurando que as políticas públicas cheguem a quem mais precisa.