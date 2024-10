Seminário Regional de Tecnologia reúne projetos desenvolvidos por professores e estudantes, em Guajará-Mirim

A 3ª edição do Seminário Regional de Tecnologia (Sertic) foi promovida pelo governo de Rondônia no município de Guajará-Mirim. Com o tema “Transformando o Aprendizado: Tecnologia Educacional, Robótica Maker e Práticas Inovadoras”, a iniciativa tem o intuito de proporcionar a inovação e integração das tecnologias digitais no ambiente educacional, proporcionando aos professores e estudantes, oportunidade de explorar novas ferramentas pedagógicas e metodologias de ensino. O Seminário foi realizado na quinta-feira (10), no auditório do Campus da Universidade Federal de Rondônia Jorge Vassilakis.

O evento contou com a participação de 150 pessoas, entre professores, gestores e estudantes. O Seminário foi promovido pela Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (Seduc), por meio da Gerência de Tecnologia Educacional (GTEC/PVH), que vem realizando todos os seminários junto aos núcleos de tecnologias da educação (NTEs) do estado, neste segundo semestre, junto às superintendências regionais de educação (Supers).

“A exposição do material teve por finalidade estimular o uso das ferramentas digitais e a criação de ambientes de aprendizagem mais dinâmicos e colaborativos. Além da apresentação de 12 práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas, sendo cinco na categoria de Robótica Maker: focados em projetos de robótica utilizando a cultura Maker; e sete de práticas inovadoras: projetos que utilizaram recursos educacionais digitais e Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação, que enriquecem as experiências de aprendizagem”, explicou.

A iniciativa tem o intuito de proporcionar a inovação e integração das tecnologias digitais no ambiente educacional

O governador de Rondônia, Marcos Rocha salientou que, a Robótica Educacional emerge como uma ferramenta lúdica, que tem o potencial para melhorar a relação ensino-aprendizagem, principalmente das disciplinas que envolvem raciocínio lógico e matemático. “Além de conduzir os estudantes a participarem de um processo criativo e de socialização, a Robótica Educacional contribui para despertar no aluno o interesse por conteúdos ligados à ciência e tecnologia.”

O evento contou com a participação de 150 pessoas, entre professores, gestores e estudantes

PROJETOS APRESENTADOS

Nova Mamoré

Fabrieducando – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Casimiro de Abreu – Professores: Samantha Sulamita Soares e Paulino Borges;

Protecair – EEEFM Professora Maria Laurinda Groff – Professora Rosilene Nunes da Silva Lima;

Potencializando as competências do SAEB através de apresentações audiovisuais e recursos digitais – EEEFM Professor Salomão Silva- Professora -Rozenilda Pontes Caminha.

Guajará-Mirim