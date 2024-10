Ações de conscientização são desenvolvidas com estudantes da rede estadual para proteção do meio ambiente

Com o objetivo de sensibilizar a população sobre questões ambientais, como incêndios florestais e crise hídrica, o governo de Rondônia tem reforçado essa temática no ambiente educacional. O objetivo é disseminar conhecimento, além de formar cidadãos mais conscientes e preparados para enfrentar os desafios ambientais do futuro.

No mês de setembro, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), em parceria com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Alta Floresta do Oeste, realizou uma palestra de sensibilização sobre incêndios florestais na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Artur da Costa e Silva, no município. O evento aconteceu durante uma reunião de pais e contou com a participação do diretor de licenciamento e gestão ambiental, Fábio Porto de Paula, que destacou os impactos do desmatamento e dos incêndio florestais para a saúde da população.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressalta a importância dessas ações como parte do compromisso com a preservação ambiental. O governo do estado tem investido em políticas públicas que incentivam a conscientização ambiental, especialmente nas escolas, por considerar que a educação é a principal ferramenta para mudar a mentalidade das futuras gerações e preservar os recursos naturais.

Palestra de sensibilização sobre incêndios florestais na Escola Artur da Costa e Silva, em Alta Floresta do Oeste

CONSCIENTIZAÇÃO

A secretária da Seduc, Ana Lúcia Pacini, também destacou o papel das escolas nas ações de conscientização ambiental. “Temos trabalhado junto às escolas para promover atividades que ajudem a sensibilizar alunos e pais sobre a importância de preservar o meio ambiente. Além das palestras, estamos incentivando produções artísticas, como desenhos e cartazes, para que essa mensagem chegue a mais pessoas”, pontuou.