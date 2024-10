Investimentos em Cacoal fortalecem a produção agrícola e o crescimento econômico da região

Com perfil econômico voltado para o agronegócio, o município de Cacoal se destaca como um importante polo agroindustrial da Região Norte. A produção agrícola diversificada e a presença da pecuária, levam o município a despontar entre os que mais crescem economicamente no estado. Os investimentos, feitos pelo governo de Rondônia na região, são primordiais para promover o fortalecimento do setor econômico, gerar renda e promover o bem-estar da população, em especial à agricultura familiar, que desempenha um importante papel nesse crescimento econômico.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – (IBGE/2022), disponibilizados no link https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ro/cacoal/panorama, a estimativa para a população de Cacoal em 2024 é de 97.637 habitantes, desempenhando um papel fundamental na economia do estado. Com foco na agricultura, o município desponta na produção de grãos como soja e milho, que conquistam cada vez mais espaço tanto para o consumo interno quanto para exportação. Os carros-chefes da economia local, entretanto, são o café e o cacau, que, incentivados pelas políticas públicas de governo vêm ganhando projeção nacional e até internacional.

Uso correto de insumos;

Manejo de culturas;

Controle de pragas e doenças.

Café de Rondônia Robustas Amazônicos ganhou projeção com o investimento das políticas públicas de governo

O fortalecimento do café está pautado ainda, em programas de incentivo do governo do estado como Plante Mais, que distribuiu mudas de café e cacau clonados para obtenção de plantas de melhor qualidade, além do Degusta Café Robustas Amazônia 80+, que junto aos concursos de café e de cacau (Concafé e Concacau) têm destacado Rondônia para o mercado nacional e mundial. “A meta é fortalecer cada vez mais as cadeias produtivas do estado, incentivar o produtor a investir em qualidade, produzir com sustentabilidade e agregar valor ao seu produto”, explicou o diretor-presidente da Emater-RO, Luciano Brandão.

Somente em Cacoal, foram distribuídas 247 mil mudas de café clonal e 4.300 mil mudas de cacau clonal

POLÍTICAS PÚBLICAS

O governador do estado, Marcos Rocha, destaca que, o “fomento do governo de Rondônia, por meio de programas de incentivo à produção rural, bem como melhorias de infraestrutura e assistência técnica aos agricultores, têm sido fundamental no desenvolvimento agrícola do município, fortalecendo as ações, principalmente para o setor produtivo”, enfatiza.

Através de programas específicos, executados pela Emater-RO, o governo estadual facilita a inclusão produtiva e econômica dos agricultores familiares, oferecendo orientação sobre:

Planejamento da produção;

Diversificação de culturas;

Comercialização; e

Acesso à linhas de crédito e financiamentos governamentais.

AÇÕES E PROGRAMAS

Essenciais no fortalecimento do agronegócio em Cacoal, por oferecer as ferramentas necessárias para que os agricultores e pecuaristas da região se tornem mais competitivos, produtivos e sustentáveis, as ações do governo do estado promovem o desenvolvimento econômico local e regional. Além das políticas públicas de incentivo à produção, o governo de Rondônia implementou iniciativas que vêm fazendo a diferença no desenvolvimento do setor produtivo.

Com assistência técnica adequada, o cacau desponta como importante cultura para a economia de Rondônia

Também através de emenda parlamentar, no valor de R$ 25.333,33 (vinte e cinco mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), foi ofertado aos produtores rurais uma aradora de 16 discos. Em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura de Cacoal, o equipamento beneficia as associações de produtores por meio de chamamento público.

INCENTIVO E INVESTIMENTOS

O aporte na reestruturação da Emater-RO local, com entrega de insumos e equipamentos adquiridos com recursos próprios do estado, foram essenciais para o atendimento direto à família rural. No ano de 2023, foram entregues para o escritório local de Cacoal:

Uma caixa de som amplificada com pedestal, no valor de R$ 3.503,87 (três mil, quinhentos e três reais e oitenta e sete centavos);

Uma impressora, no valor de R$ 2.353 (dois mil, trezentos e cinquenta e três reais);

Equipamentos para eventos massais (Kit Campo), utilizados na realização de metodologias de assistência técnica e extensão rural (Ater), como dias de campo, datas especiais e encontros, entre outros.

Somam-se às ações, o incentivo à criação de gado bovino, de relevância para produção de carne e leite na região; o acesso ao financiamento rural com intuito de modernizar a produção e aumentar a competitividade dos produtos agrícolas; além de investimentos em infraestrutura, como a melhoria de estradas e logística para facilitar o escoamento da produção, essenciais para o desenvolvimento econômico da região.