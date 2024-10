SENAI-RO realizará curso gratuito de Costureira Industrial em Ji-Paraná e Cacoal

Com o objetivo de ampliar a oferta de mão de obra qualificada no setor de vestuário e gerar novas oportunidades de emprego em Rondônia, a Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (FIERO), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o Sindicato das Indústrias do Vestuário (SINDIVEST) e as empresas Oficial Uniformes, Rosa Café e Bidu Brasil, oferecem 30 vagas gratuitas para o curso de Costureira Industrial, sendo 10, no município de Ji-Paraná e 20, destinadas para Cacoal.

Os cursos, com início no próximo dia 21 de outubro, terão uma carga horária de 160 horas, com aulas de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30. Ao final da capacitação, os alunos aprovados terão a oportunidade garantida de contratação nas indústrias de vestuário parceiras, reforçando o compromisso com a capacitação e geração de empregos, além de serem certificadas pelo SENAI.

Para a vice-presidente de Assuntos das Micro e Pequenas Indústrias da FIERO e presidente do SINDIVEST, Cida Mourão, a realização dessa capacitação foi uma solicitação do sindicato, em conjunto com a presidência da FIERO. “Ao oferecer o curso, o SENAI cumpre seu papel de qualificar profissionais para o mercado, preparando-os para atuar diretamente na fábrica onde realizaram sua formação, ou em outras indústrias. Agradeço ao presidente Marcelo Thomé, que prontamente atendeu à nossa necessidade de executar esse curso”, afirmou.

Cida Mourão também destacou que as atividades realizadas dentro das empresas são um grande avanço, pois permitem que os alunos se familiarizem com as rotinas de trabalho e o manuseio de maquinários, dimensionada com uma carga horária de 160 horas. “O aprendizado é facilitado ao vivenciar o dia a dia, pois eles conseguem assimilar e compreender os processos de produção”, ressaltou.

Demanda

A presidente do SINDIVEST enfatizou que a demanda do setor de vestuário aumentou nos últimos meses do ano. “Esperamos um acréscimo na demanda para o início do próximo ano, especialmente nos meses de janeiro e fevereiro, com a confecção de uniformes escolares, moda em geral e lingeries. O setor está se estruturando para atender um mercado cada vez mais exigente”, complementou Cida Mourão.

Por fim, ela destacou que essa iniciativa fortalecerá as empresas, com a expectativa de uma mão de obra mais qualificada, o que impulsionará a competitividade das indústrias rondonienses e fomentará o desenvolvimento econômico do Estado.

A gerente da unidade do SENAI em Ji-Paraná, Cintia Alves, reforçou que o curso é uma oportunidade de crescimento, já que a indústria do vestuário vem se expandindo na região. “Iniciativas como essa são essenciais, pois desenvolvem habilidades que capacitam os alunos a atuarem na indústria”, declarou.

Rodolfo Lentz Correa, gerente da unidade de Cacoal, avalia que a capacitação servirá para atender as indústrias não só da cidade, mas de municípios próximos. “É uma nova possibilidade para aprender ou aprimorar as técnicas da área da costura industrial, um segmento crescente e que necessita de pessoas habilitadas”, enfatizou.

Serviço

Os interessados devem se dirigir às unidades do SENAI em Ji-Paraná, na rua Senador Artur Cezar, 435, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, e em Cacoal, na rua José do Patrocínio, 4352, bairro Eldorado, munidos de documentos pessoais, comprovante de endereço e de escolaridade. As inscrições estão abertas para candidatos a partir de 18 anos que tenham concluído o Ensino Fundamental II.