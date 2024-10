MPRO realiza vistorias na alimentação e transporte escolar em Candeias do Jamari

A ação é realizada em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran/RO), Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Conselho de Alimentação Escolar de Rondônia (Caero), Conselho de Alimentação Escolar do Município de Candeias do Jamari (CAE) e Secretaria Municipal de Educação de Candeias do Jamari (Semed). O objetivo é garantir a segurança e a qualidade dos serviços prestados aos alunos.

O Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), através da Promotora de Justiça Luciana Ondei Rodrigues Silva do Grupo de Atuação Especial da Educação (Gaeduc), iniciou na última terça-feira (8) atividades de vistoria na alimentação e transporte escolar no município de Candeias do Jamari/RO.

Entre os dias 8 e 10 de outubro de 2024, o Detran/RO realizará vistorias nos veículos escolares da rede municipal e estadual de ensino em Candeias do Jamari. Além das inspeções, serão oferecidas orientações sobre normas de segurança no transporte escolar aos alunos beneficiados pelo programa suplementar. As atividades contam com a colaboração da Seduc e Semed de Candeias do Jamari.

A Seduc, em conjunto com a Semed de Candeias do Jamari, CAE e Caero, realizará inspeções na alimentação escolar das unidades escolares da rede estadual e municipal de ensino. Serão verificadas as normas de segurança alimentar e nutricional, o modo de preparo dos alimentos e a estrutura das cozinhas.

Formação da Busca Ativa Escolar

No dia 18 de outubro, o Gaeduc, em parceria com a Seduc, por meio da Coordenação Estadual da Busca Ativa Escolar e da Coordenação do Programa Bolsa Família da Seduc, realizará uma formação da Busca Ativa Escolar no município de Candeias do Jamari. Esta ação faz parte do Projeto Todos na Escola, que visa prevenir e combater o abandono e a evasão escolar. As atividades têm como objetivo garantir a segurança e a qualidade dos serviços prestados aos alunos, além de promover a permanência dos estudantes na escola.