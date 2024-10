Ponte sobre o Rio Canaã é entregue pelo governo de RO para população do Vale do Jamari

Na Rodovia-144, no distrito de Colina Verde, região do Vale do Jamari, uma nova ponte de madeira sobre o Rio Canaã foi construída pelo governo de Rondônia e entregue à população no dia 4 de outubro. A obra foi executada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO).

A ponte foi construída pela equipe da 2ª Residência Regional de Ariquemes. De acordo com o residente responsável pela obra, Dirceu de Souza, a nova ponte possui 25 metros de extensão. “As cabeceiras foram enrocadas com pedras, com elevação de um metro de altura para dar vazão no período de inverno e garantir que as águas não ultrapassem a ponte. A estrutura garante durabilidade e segurança para quem trafega pela região”, explicou.

Segundo o diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, no local existia um pontilhão antigo, e foi verificada a necessidade de construir uma nova ponte sobre o rio. “A obra foi feita respeitando as normas técnicas e ambientais, com estrutura para atender às demandas do tráfego atual e futuro. Não se trata apenas de melhorar a mobilidade, mas, também, o desenvolvimento econômico da comunidade, simbolizando um passo importante para infraestrutura viária regional,” pontuou.