Investimentos na Segurança Pública reforçam estrutura e tecnologia no combate ao crime, em Cacoal

O governo de Rondônia tem intensificado os investimentos em Segurança Pública no município de Cacoal, com foco em modernizar e otimizar a atuação das forças policiais e dos bombeiros, ampliando o suporte tecnológico e estrutural. Desde 2021, recursos foram destinados à aquisição de viaturas, equipamentos inovadores e na melhoria das condições de trabalho das corporações, somando milhões de reais em diversas frentes.

Entre os investimentos de destaque, estão a compra de um drone no valor de R$ 32.750 (trinta e dois mil, setecentos e cinquenta reais) em 2021, que fortalece o monitoramento e ações estratégicas, além da aquisição de kits ergonômicos para os servidores no valor de R$ 20.297,04 (vinte mil, duzentos e noventa e sete reais e quatro centavos), contribuindo para o bem-estar dos profissionais.

MODERNIZAÇÃO, TECNOLOGIA E VIDEOMONITORAMENTO

Também foram adquiridos impressoras portáteis térmicas no valor de R$ 23.249,80 (vinte e três mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos), além de itens de locomoção e apoio, somando R$ 19.368,76 (dezenove mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos), os quais contribuem para uma atuação mais eficiente.

No ano de 2023, a aquisição de 70 smartphones no valor de R$ 187.174,40 (cento e oitenta e sete mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta centavos) e 15 baterias portáteis para os aparelhos ao custo de R$ 4.111,20 (quatro mil, cento e onze reais e vinte centavos) otimizou a comunicação e a logística das equipes em campo.

Tecnologia reforça ações na Segurança Pública

A manutenção predial do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM), que recebeu R$ 105.968,38 (cento e cinco mil, novecentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos), foi um dos principais investimentos em infraestrutura.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a inovação se manteve com a instalação de 8 totens e 3 Módulos de Segurança, distribuídos em pontos estratégicos ao longo do perímetro urbano da cidade, que fazem parte do sistema de videomonitoramento, integrando tecnologia de ponta ao cotidiano da segurança pública na cidade, auxiliando no combate ao crime. “O sistema está em pleno funcionamento em outros municípios, garantindo resultados positivos na diminuição do índice de criminalidade. A segurança de toda a população é uma prioridade fundamental e o governo de Rondônia que constantemente busca fortalecer o setor para maior segurança da sociedade”, enfatiza.

PREPARAÇÃO FÍSICA DO PROFISSIONAL

Em 2024, os investimentos se voltam à melhoria das condições físicas dos profissionais. A entrega de academias para unidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO) e do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, (CBMRO), em Cacoal, com investimentos de R$ 294.024,20 (duzentos e noventa e quatro mil, vinte e quatro reais e vinte centavos) para a PMRO e R$ 186.913,30 (cento e oitenta e seis mil, novecentos e treze reais e trinta centavos) para o CBMRO amplia as condições de saúde e preparo físico das forças de segurança. Todos esses investimentos são oriundos do Fundo Estadual de Segurança Pública (Funesp), que tem sido essencial para garantir esses avanços.

O titular da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Felipe Bernardo Vital, enfatizou a relevância das aquisições: “Cada um desses equipamentos, cada reforma e melhoria, tem um papel fundamental para que possamos atuar de forma mais eficiente. É um esforço que vai além da tecnologia, trata-se de melhorar as condições de trabalho e dar mais suporte para que nossos policiais e bombeiros possam proteger a população de forma ainda mais eficaz” reforçou.

Os investimentos no setor de Segurança Pública em Cacoal são um exemplo do compromisso do governo de Rondônia com o fortalecimento das forças de segurança em todo o estado, garantindo mais eficiência no combate à criminalidade e dando maios proteção à população.