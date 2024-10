Governo de Rondônia reforça investimentos em assistência social para a população de Ji-Paraná

A ampliação e o alcance das ações do governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Seas), visam garantir a segurança social e o bem-estar da população mais vulnerável. Em Ji-paraná, diversos programas se destacam pois abrangem diferentes áreas, e o cofinanciamento estadual destinado às iniciativas alcançou um investimento de R$ 3.356.696,55 (três milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

Entre as principais ações desenvolvidas está o programa Mamãe Cheguei, que desde 2020 já distribuiu 770 kits enxovais para gestantes. O programa busca dar suporte às futuras mães, promovendo cuidados essenciais para o início da vida dos bebês. Outro destaque é o programa Crescendo Bem, que no mesmo período atendeu 382 famílias, oferecendo apoio para o desenvolvimento das crianças.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, enfatizou a importância desses investimentos, ressaltando o impacto direto das ações no fortalecimento das famílias rondonienses. “Investir em assistência social é garantir que nossa população mais vulnerável tenha acesso aos seus direitos e uma vida digna,”ressaltou.

SEGURANÇA ALIMENTAR E PROTEÇÃO

O programa Prato Fácil também se consolida como uma importante ação de segurança alimentar. Com a oferta de refeições ao preço simbólico de R$ 2,00, mais de 210.954 refeições foram disponibilizadas à população, que precisa de uma alimentação a um custo acessível.

No âmbito da proteção social, o programa Mulher Protegida beneficiou 3.056 mulheres desde 2021, garantindo um auxílio financeiro de R$ 600 mensais por 12 meses, além de oferecer amparo e segurança para mulheres em situação de vulnerabilidade. Em Ji-Paraná, 308 mulheres foram contempladas com o benefício.

CONSELHOS TUTELARES

O programa Criança Protegida tem investido na infraestrutura e equipamentos dos Conselhos Tutelares, entregando computadores, aparelhos de ar-condicionado e bebedouros, além de estar em trâmite a construção de duas novas instalações para os órgãos no município.

A secretária da Seas, Luana Rocha, evidenciou sua satisfação com os avanços alcançados pela pasta. “É gratificante ver os resultados dos programas que temos implementado. Cada kit enxoval entregue, cada refeição oferecida, cada auxílio concedido representa um avanço a mais na construção de um estado que cuida dos seus moradores.”

ASSISTÊNCIA INTEGRADA E MORADIA

As ações do programa Rondônia Cidadã, em Ji-Paraná, realizaram 2.146 atendimentos, promovendo cidadania e assistência de forma integrada. Um outro programa de relevância, e que está presente na cidade é o Vencer, que oportuniza acesso à capacitação gratuita, auxílio financeiro durante um ano e entrega de kit profissional ao final dos cursos. Para o município, foram disponibilizadas 768 vagas, das quais 315 ainda encontram-se abertas para a população inscrita no CadÚnico, com idade a partir de 16 anos. As inscrições seguem até o dia 30 de novembro.

No setor habitacional, o destaque é a retomada das obras do condomínio Morar Melhor II, com previsão de conclusão para 2025. Dos R$ 95 milhões investidos na construção das moradias, R$ 7,28 milhões correspondem à contrapartida do governo do estado. Ao todo, 1.456 famílias serão contempladas.