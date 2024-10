Obras no cemitério de Rolim de Moura só poderão ser feitas até dia 20 de outubro

A Prefeitura de Rolim de Moura informou, nesta semana, que as obras no cemitério municipal São José, só poderão ocorrer até dia 20 de outubro. Após essa data não será permitida edificações no campo santo.

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), pede o apoio aos meios de comunicação para intensificar essa informação e conta com a compreensão da população. A SEMOSP lembra ainda que no período 21 de Outubro até 01 de novembro, fará os reparos necessários, e ninguém estará autorizado a entrar para mexer em túmulos ou Jazigos com obras, apenas para limpeza.

Tendo em vista que o dia de finados (02 de Novembro) se aproxima, solicita-se aos interessados que realizem suas atividades até o dia 20 de outubro. A partir desta data ocorrerá a retirada de entulhos, pintura de meios fios, poda de gramas e árvores para que tudo fique organizado para receber as pessoas que todos os anos marcam este dia para visitação aos túmulos de amigos e entes queridos.

As construções no campo santo poderão ser retomadas após o Dia de Finados.