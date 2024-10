Complexo de Treinamento Bombeiro Mirim é inaugurado em Rolim de Moura

Na cidade de Rolim de Moura, foi inaugurado o Complexo de Treinamento Bombeiro Mirim Terezinha de Jesus Bayma Valle, um projeto fundamental para resgatar a cidadania e o civismo entre crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O evento aconteceu no dia 27 de setembro de 2024 e marca mais uma iniciativa apoiada pelos recursos destinados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT-14) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT - RO/AC), que, juntos, investiram cerca de R$ 2 milhões para sua realização.

Com o Complexo de Treinamento, o Corpo de Bombeiros Militar visa resgatar a cidadania e o civismo de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade na região conhecida como Zona da Mata, constituída pelos municípios de Nova Brasilândia d' Oeste, Novo Horizonte do Oeste,Santa Luzia d' Oeste, Alta Floresta d' Oeste, Alto Alegre dos Parecis e Rolim de Moura.

O evento contou com a participação de diversas autoridades, como a Coronel BM Daniele Cristina, Chefe do Estado-Maior Geral do Corpo de Bombeiros de Rondônia, representando o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, Coronel BM Nivaldo de Azevedo Ferreira, e o juiz da Vara do Trabalho de Rolim de Moura, José Roberto Coelho Mendes Júnior, além de representantes do Ministério Público do Estado de Rondônia, da Polícia Militar e da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura.



O projeto Bombeiro Mirim foi apresentado e, após inscrição no Cadastro de órgãos e entidades para destinação de recursos do MPT, foi homologado pela Vara do Trabalho de Rolim de Moura, pelo juiz do trabalho José Roberto Coelho Mendes Júnior. Durante a solenidade, o juiz destacou a importância de projetos como este para a transformação social: “Investir em crianças e adolescentes é investir no futuro da nossa sociedade. O apoio da Justiça do Trabalho e do MPT demonstra o compromisso dessas instituições com a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. É através da educação, inclusão e conscientização social, ambiental e cultural que podemos promover uma mudança real e duradoura na sociedade", afirmou o juiz.

A ação de execução em tramitação na Vara do Trabalho de Rolim de Moura, com o número ExTAC 0006900-04.2008.5.14.0131 tem acompanhamento da Procuradora do Trabalho Jéssica Freitas, coordenadora da Procuradoria do Trabalho no Município de Ji-Paraná, cuja atribuição abrange Rolim de Moura e mais 32 municípios. Ao se manifestar sobre a obra entregue à população rolimourense e da região, a procuradora Jéssica Freitas destaca: “O projeto visa a oferecer um contraturno a crianças e adolescentes de Rolim de Moura e região, de forma que esses jovens sejam aproximados da educação e afastados da exploração como mão-de-obra barata. Trata-se de proporcionar um futuro digno a eles, ratificando o compromisso institucional de eliminação do trabalho infantil.”

O Major QOBM e Comandante do 6º Batalhão Geral dos Bombeiros Militares, Halisson Ávila Mendonça durante a cerimônia agradeceu aos parceiros pela oportunidade: "Agradecemos sinceramente o apoio fundamental da Justiça do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho, que acreditaram no potencial do projeto, na importância da educação e do empoderamento infantil, contribuindo para um futuro mais justo e inclusivo. Sem essa colaboração, não teríamos chegado a esse importante momento”, destacou.

Complexo de Treinamento

O novo Complexo de Treinamento Bombeiro Mirim foi batizado com o nome de Terezinha de Jesus Bayma Valle, uma homenagem a uma personalidade reconhecida por seu compromisso com o desenvolvimento social em Rondônia e região Norte. O espaço, com área de 726 m², é projetado para oferecer um ambiente seguro e propício ao aprendizado, com infraestrutura adequada para a formação de novos cidadãos e destinado para a formação continuada da tropa de bombeiros militares, para garantir uma prestação de serviço com qualidade para a população dos municípios atendidos: Rolim de Moura, Santa Luzia d ́Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Alta Floresta d ́Oeste, Novo Horizonte do Oeste, Nova Brasilândia do Oeste, São Francisco, São Miguel, Costa Marques, Seringueira e Castanheiras .

O evento também marcou a passagem de comando do 6º Grupamento de Bombeiros Militar, reforçando a parceria entre as instituições envolvidas no projeto. O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros de Rondônia, Coronel BM Nivaldo de Azevedo Ferreira, celebrou o apoio contínuo das instituições parceiras, ressaltando que o projeto oferece uma oportunidade concreta para crianças e adolescentes superarem as adversidades e se tornarem cidadãos mais preparados para o futuro.

O Complexo de Treinamento Bombeiro Mirim Terezinha de Jesus Bayma Valle já formou sua primeira turma em 2023 e espera continuar oferecendo oportunidades de inclusão e cidadania para as novas gerações.

Divulgação

Também estiveram presentes autoridades como o Coronel BM Luiz Eduardo Oliveira Firmino, Comandante Operacional de Bombeiros II; o Tenente Coronel PM Thiago Araújo Santos, Comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar; o Major BM Josimar Ribeiro Bragado, Diretor do Projeto Educacional Bombeiro Mirim do CBMRO; Promotora de Justiça do Ministério Público, Maira de Castro Coura Campanha, a Procuradora Municipal, Marineuza dos Santos Lopes, representando o Prefeito Municipal, Aldair Julio Pereira; a Subtenente BM Aline Costa, representando o Secretário de Segurança, Defesa e Cidadania; e a Coordenadora Regional da SEDUC, Rita de Cássia de Souza Cabral Degan, entre outras autoridades.

Projeto Bombeiro Mirim

Em 2003, o Projeto Bombeiro Mirim teve seu início na cidade de Guajará-Mirim, e posteriormente foi ampliado para diversos municípios e finalmente em 2020, padronizado em todo o estado pela Lei Ordinária 4.882. O programa, que atualmente atende 26 crianças em Rolim de Moura, busca resgatar a cidadania e promover o civismo, ensinando organização militar, primeiros socorros e reforçando a educação escolar.