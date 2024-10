Governo de RO convoca candidatos a beneficiários de imóveis em Ji-Paraná para atualização cadastral e montagem de dossiê

Os candidatos a beneficiários de imóveis no Residencial Morar Melhor II, em Ji-Paraná, estão sendo convocados pelo governo do estado, por meio da Secretaria da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), a atualizarem o cadastro e montagem de dossiês, que deverão ser encaminhados à instituição bancária para análise documental e financeira. No Edital nº 15/2024/Seas/GHAB, publicado na edição do Diário Oficial do Estado de Rondônia (Diof) desta segunda-feira (7), pelo menos 1.453 candidatos titulares e reservas deverão atualizar o cadastro.

O prazo para apresentação será a partir desta terça-feira (8) até 8 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Escola Estadual Professor José Francisco dos Santos, localizada na Rua Primeiro de Maio, nº 520-808, no Bairro Dom Bosco, em Ji-Paraná.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, lembra que a construção dos imóveis, que fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida, são fruto de parceria firmada com a prefeitura de Ji-Paraná e o governo federal, via instituição bancária. “Estamos convocando estes candidatos porque temos interesse em concluir as pendências, para que possamos entregar o mais rápido possível os imóveis em Ji-Paraná. Sabemos que a habitação é um bem mais que especial, é a garantia de um dos direitos básicos fundamentais do ser humano”, salientou.

A habitação é mais que uma estrutura física de moradia; é um abrigo, um lar, conforto e segurança para se viver, e viver bem. A secretária da Seas, Luana Rocha, alertou que as pessoas convocadas nominalmente pelo Edital poderão ser excluídas do processo de seleção de beneficiários, caso não compareçam no prazo estipulado, que é de 30 dias. “A exclusão pode acontecer se estas pessoas não atenderem à convocação. Por isso é necessário que estejam com o cadastro atualizado”, reforçou.

RESIDÊNCIA PARA MAIS DE 1.400 FAMÍLIAS

Ao todo são 1.456 famílias contempladas com apartamentos no Residencial Morar Melhor II, cujas obras foram iniciadas em 2014, mas em 2018 foram paralisadas, com 96% do projeto executado. A paralização ocorreu em decorrência de dificuldades financeiras enfrentadas pela construtora responsável pelas obras, bem como o cancelamento da autorização do lançamento de efluentes em córrego próximo das edificações, recomendado pelo Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO). Após intermediação do governo estadual, por meio da Seas, as obras foram retomadas em dezembro de 2023 e deverão ser concluídas em junho de 2025.

O empreendimento conta com 91 prédios, cada torre com quatro andares e 16 apartamentos de 48 metros quadrados. Dos R$ 95 milhões investidos para a construção das moradias, R$ 7,28 milhões foram de contrapartida do estado.