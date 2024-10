Ações em saúde alusivas ao “Outubro Rosa” são realizadas pelo Governo de RO, em Porto Velho

Com o objetivo de promover a saúde da população com ações voltadas à prevenção do câncer de mama e colo de útero, em alusão ao mês “Outubro Rosa”, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), está realizando um cronograma de exames de prevenção para mulheres. Os exames de mamografia e Papanicolau serão executados no Espaço Saúde, no shopping de Porto Velho, e no Palácio Rio Madeira (PRM), no período de 8 a 11 deste mês.

O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, destacou a importância da prevenção para a população. “Ações em saúde, como exames preventivos, conscientização e acesso à informação, salvam vidas.”

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a gestão está focada em ampliar os serviços nas campanhas de saúde, com exames e informação. “O diagnóstico precoce não só salva vidas, mas também otimiza os recursos do sistema de saúde, reduzindo a necessidade de tratamentos mais complexos e caros”, salientou.

AGENDAMENTOS

Os agendamentos para as usuárias SUS que desejam realizar os exames podem ser feitos direcionando-se até o Espaço Saúde, localizado no 2º piso do shopping de Porto Velho. É necessário ter em mãos RG, CPF, Cartão SUS e o comprovante de residência. Os exames que acontecerão no Palácio Rio Madeira, estão com todas as fichas de inscrições preenchidas. As vagas foram destinadas às servidores da Sesau e da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

PROGRAMAÇÃO