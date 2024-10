Pequenos negócios em Vilhena são impulsionados com Programa de Apoio do governo de Rondônia

O Programa de Apoio às Micros e Pequenas Empresas e Empreendedores de Pequenos Negócios (Proampe-RO), criado pelo governo de Rondônia em 2021, está proporcionando um novo fôlego à economia do estado. Com a destinação de R$ 154 milhões em microcrédito, a iniciativa já beneficiou 4.170 empreendedores em todo o estado, fortalecendo o comércio local e gerando oportunidades de crescimento para pequenos negócios.

Resultado de uma parceria entre o governo do estado, municípios, instituições financeiras credenciadas e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae-RO), o Proampe-RO tem como objetivo facilitar o acesso ao crédito para aqueles que enfrentam dificuldades em procurar financiamento no mercado tradicional. Além de proporcionar capital, o programa promove capacitação e orientação aos empreendedores, contribuindo para que possam gerir melhor os negócios e ampliar as atividades.

A empresária de Vilhena, Taiz Aparecida Stasczak, foi uma das beneficiadas pela linha de crédito do programa e destacou a oportunidade de crescimento ao negócio. Com o financiamento de R$ 30 mil, a empreendedora conseguiu reorganizar a estrutura da empresa, que atua na fabricação de doces, ampliando e melhorando o espaço de trabalho. Atuando há nove anos no ramo da confeitaria, Taiz revelou que pretende investir, também, na compra de novos equipamentos, já que o fluxo de vendas aumentou após o benefício inicial. “O Proampe me ajudou muito, com juros que cabem no bolso. Sem ele, eu não teria conquistado tanto”, disse.

De acordo com a proprietária de uma empresa de utensílios domésticos em Vilhena, Fernanda de Oliveira Borges, que utilizou os R$ 30 mil do financiamento do Proampe-RO para reestruturar e melhorar os negócios, o valor foi investido no capital de giro, fortalecendo o caixa da empresa. A empresária atua no mercado há quatro anos, e compartilha o desafio enfrentado durante a pandemia.

“A empresa começou em outubro de 2020 e, em 2021, enfrentamos grandes dificuldades devido à pandemia. Estávamos praticamente no pico da crise e tivemos que fechar as portas diversas vezes. Foi um momento muito complicado, mas contamos com a ajuda do programa para nos reerguer. Desde então, só evoluímos e estamos até hoje no mercado, sempre buscando melhorar”, salientou Fernanda de Oliveira.

Empresa de utensílios domésticos em Vilhena é modelo do investimento

A empreendedora do ramo de utilidades domésticas elogiou o projeto pela competência e agilidade. “A taxa de juros foi muito acessível e o atendimento excelente. A equipe sempre está à disposição para esclarecer dúvidas, além da rapidez na liberação do crédito”, destacou.

FINANCIAMENTO

O Proampe-RO integra o Planejamento Estratégico do governo de Rondônia, que destina R$ 154 milhões em financiamentos com linhas de crédito de baixo custo, focadas no apoio ao setor produtivo.

Para atingir o objetivo e formalizar os contratos com as pequenas empresas, é aplicada uma taxa de juros anual máxima equivalente à taxa Selic, acrescida de 0,5% sobre o valor financiado. O programa disponibiliza valores de R$ 300 até R$ 100 mil em crédito, por beneficiário.