Justiça Eleitoral barra censura do grupo político do prefeito Arismar Araújo em Pimenta Bueno

Um vídeo gravado pela Professora Eliane, candidata a vice-prefeita na chapa de Valteir Cruz, denuncia o assédio moral praticado contra servidores públicos no ambiente de trabalho da prefeitura. Mas, ao invés de determinar a investigação dos casos de assédio, o grupo político que envolve a candidata Marcilene Rodrigues, apoiada pelo prefeito Arismar Araújo, preferiu o caminho da censura, obtendo temporariamente uma liminar que impedia a veiculação das graves denúncias apresentadas pela Professora Eliane.

Mas a Justiça Eleitoral de Pimenta Bueno prontamente restabeleceu o direito de livre expressão para a campanha de Valteir Cruz e Professora Eliane. Na noite desta sexta-feira, 4 de outubro, o juiz eleitoral Wilson Soares Gama determinou que o vídeo continue a ser exibido nas redes sociais. Essa não foi a primeira vez, que o grupo político do prefeito Arismar Araújo tentou calar integrantes da campanha de Valteir Cruz.

Além da tentativa de censura por parte do prefeito Arismar Araújo e sua candidata, o próprio Valteir, a professora Eliane e integrantes da campanha tiveram seus passos monitorados pelo próprio Arismar Araújo e seu grupo político. Dois Boletins de Ocorrência foram registrados denunciando a presença de detetives monitorando as atividades de campanha e na própria residência do candidato Valteir Cruz.

O direito de livre expressão, de forma republicana, dentro de princípios éticos, foi garantido pela Justiça Eleitoral de Pimenta Bueno, e a Professora Eliane assegurou seu direito de continuar denunciando os inúmeros casos de abuso de poder praticados pela campanha de Marcilene Rodrigues, com apoio do prefeito Arismar Araújo, que demonstraram grande temor de que a verdade enfim seja revelada.

DENÚNCIAS

"Não é estranho alguém que diz estar liderando uma pesquisa estar perseguindo funcionários que curtem uma simples postagem?”, questiona Professora Eliane. “Será que a suposta vantagem não é, assim, uma vantagem tão confiável? Por que essa insegurança? Por que o assédio moral? Será que as pessoas pesquisadas podem dizer o que pensam? Comece a se perguntar, Pimenta Bueno. Por quê? Por quê?”.

“Tem muita gente com medo, dizendo o que querem ouvir, calando sua verdade, silenciando seu grito. Mas para essas pessoas, eu digo, o tempo da perseguição está acabando”, garante Professora Eliane. “No dia 6 de outubro, no silêncio de uma cabine de votação, o servidor será só um cidadão, com direito a uma escolha como qualquer outro. E ele vai escolher ser respeitado”, avisa a candidata.

Professora Eliane vai além, e cita que, “durante esse período, recebemos inúmeras denúncias de servidores que sofrem com o medo e a perseguição na atual gestão. Os relatos mostram o quanto os servidores estão sofrendo com todo tipo de perseguição e violência psicológica. Em nossa administração vamos valorizar os servidores e combater todo tipo de assédio contra os servidores. Assim, garantiremos serviços de qualidade para a população”, conclui a candidata.