Palestras sobre crise hídrica e prevenção aos incêndios florestais são promovidas em escolas rurais de Machadinho d’Oeste

Com o objetivo de conscientizar os estudantes sobre a crise hídrica e a importância da preservação ambiental, o governo de Rondônia está realizando uma série de palestras nas escolas da zona rural de Machadinho d’Oeste e seus distritos. A programação, que ocorre entre os dias 30 de setembro e 4 de outubro, aborda temas relacionados ao meio ambiente, como o uso sustentável dos recursos hídricos.

As palestras, organizadas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), também reforçam o Decreto nº 29.428, de agosto de 2024, que suspende o uso do fogo em todo o território de Rondônia. A medida é fundamental para proteção das florestas e para reduzir os impactos negativos causados pelos incêndios florestais, em sua maioria criminosos, que afetam diretamente a qualidade de vida das comunidades rurais e a preservação dos recursos naturais.

Durante as atividades, técnicos do Escritório Regional de Gestão Ambiental (Erga) de Machadinho d’Oeste estão promovendo ações educativas sobre a prevenção de queimadas, destacando a importância de evitar práticas que prejudicam o meio ambiente. A ação tem como foco conscientizar a população escolar sobre os riscos dos incêndios florestais, especialmente no contexto da crise climática global. A iniciativa reflete a importância de unir esforços para proteger o meio ambiente e garantir um futuro sustentável para as próximas gerações.

Técnicos da Sedam orientam jovens sobre a importância da preservação ambiental CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL

O gerente do Erga de Machadinho d’Oeste, Fabrício Pereira de Jesus, enfatizou o trabalho técnico da equipe na prevenção dos incêndios florestais e na conscientização sobre a legislação ambiental vigente. “Estamos em campo para garantir que a população compreenda a importância de não usar o fogo, especialmente nesse período crítico. Nosso trabalho é prevenir e educar, garantindo que todos conheçam os riscos e as penalidades envolvidas.”

De acordo com o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, as ações educativas são fundamentais para proteger o meio ambiente e garantir um futuro melhor. “A conscientização ambiental começa com a educação, principalmente nas escolas, que são grandes parceiras na conscientização sobre os incêndios florestais e nos cuidados com a crise hídrica. Essa é uma problemática urgente que requer o envolvimento de todos e as palestras são essenciais para mostrar às futuras gerações que cuidar do meio ambiente é cuidar do próprio futuro”, frisou.