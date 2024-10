MP, Justiça Eleitoral e Segurança Pública alinham ações para eleições municipais na Comarca de Ouro Preto do Oeste

O Ministério Público Eleitoral atuante na 13ª Zona Eleitoral (Ouro Preto do Oeste e Teixeirópolis) e na 28ª Zona Eleitoral (Mirante da Serra, Nova União e Vale do Paraíso) promoveu reunião com Juízes Eleitorais, Delegados da Polícia Civil e da Polícia Federal, Comandante da Polícia Militar e representante da Polícia Rodoviária Federal para alinhar os trabalhos que já estão em andamento em relação às eleições municipais de 2024.

As autoridades presentes deliberaram sobre a organização, destacamento dos efetivos policiais na véspera, dia das eleições e pós votação, a fim de adotar medidas para garantir o bom andamento dos trabalhos.

Na reunião, realizada em modalidade virtual, foram destacados os ilícitos mais comuns envolvendo esse período, bem como estratégias de prevenção e fiscalização para garantia de eleições transparentes e pacíficas.

Os Juízes Eleitorais já emitiram portarias de proibição de vendas de bebidas alcóolicas das 18 horas do dia 5 de outubro até as 18 horas do dia 6 de outubro, em todos os municípios da circunscrição.

O voto é a maior expressão da democracia e o Ministério Público adotará todas as providências necessárias para garantir o regular e pacífico andamento do processo eleitoral.