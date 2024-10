Construção do Centro Integrado de Proteção Ambiental da Amazônia Legal segue avançada, em Porto Velho

Os detalhes finais para a implementação do projeto de construção do novo Centro Integrado de Proteção Ambiental da Amazônia Legal foi discutido em reunião realizada, na segunda-feira (30) em Brasília, um importante avanço do governo de Rondônia à efetivação da obra. O Centro, que será instalado em Porto Velho, no terreno anteriormente destinado à sede da Polícia Rodoviária Federal (PRF), tem como objetivo fortalecer a proteção e o monitoramento da Amazônia Legal, abrangendo múltiplos estados que fazem parte da região.

A iniciativa é vista como estratégica para combater crimes ambientais, como o desmatamento e a exploração ilegal de recursos naturais, além de garantir a segurança das comunidades locais.

O evento contou com a presença do titular da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Felipe Bernardo Vital, que está articulando o projeto junto ao Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal e ao Ministério da Justiça, por meio da Diretoria de Operações (Diop). A reunião também contou com a presença do diretor executivo da Secretaria de Segurança, Paulo Henrique da Silva Barbosa, e teve como foco, a finalização da declaração do escopo preliminar do projeto.

Participaram da reunião representantes do governo de Rondônia, do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento da Amazônia Legal e do Diop

O secretário da Sesdec destacou a importância da colaboração entre os entes envolvidos. “Esse é um esforço conjunto que envolve o governo de Rondônia, e todo o Consórcio da Amazônia Legal e o Ministério da Justiça. Estamos unindo forças para que este Centro seja uma referência no combate às infrações ambientais”, declarou.