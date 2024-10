Empresa Júnior da UNIR, Campus Rolim de Moura, celebra assinatura de contrato

A Floresta Júnior, empresa júnior do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Campus de Rolim de Moura, celebra a assinatura de um contrato para a execução de um inventário florestal na Terra Indígena Sete de Setembro, em Cacoal. "Este projeto é o maior já realizado por uma empresa júnior na região Norte, e a participação da Floresta Júnior na Rondônia Rural Show 2024 foi importante para dar notoriedade às suas ações", comenta a professora Marta Sccoti, orientadora acadêmica do projeto e docente do curso de Engenharia Florestal.

Afonso Barros, diretor e presidente da Floresta Júnior, destacou a importância deste contrato para o desenvolvimento profissional dos estudantes envolvidos. “Esta consultoria é uma vitrine para o potencial imenso de nossos alunos, aplicando técnicas avançadas de manejo florestal e sustentabilidade. É um orgulho ver um projeto tão significativo ser liderado por nossa equipe júnior”, disse ele.

Marta Sccoti também ressaltou o impacto educacional da iniciativa: “Trabalhar em um projeto real, que contribui para a conservação do meio ambiente e oferece dados valiosos sobre carbono e biomassa, é uma oportunidade excepcional para nossos alunos. Isso reforça o papel da Universidade em formar profissionais capacitados e conscientes de seu papel na sociedade e no meio ambiente”.

Com o apoio e orientação da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis (Procea) da UNIR, as empresas juniores da Universidade passam por um processo de revitalização desde 2022. O esforço contínuo para elevar o padrão de qualidade e a visibilidade dessas empresas tem rendido frutos, colocando os estudantes em destaque no cenário nacional.

Inventário florestal

O inventário florestal é um documento muito importante para indústrias que desenvolvem processos de plantio e de reflorestamento de árvores para a venda ou produção de madeiras. Trata-se de uma ferramenta indispensável para a prognose e diagnose das condições protetivas ou produtivas de uma plantação.

Expectativas

A equipe da Floresta Júnior espera que este projeto seja um marco na trajetória de sucesso e inovação, inspirando outras empresas juniores a buscar oportunidades que alinhem formação acadêmica com impacto real no mundo. O contrato não só celebra o potencial dos futuros engenheiros florestais, como também reforça o compromisso da UNIR com a educação prática e o desenvolvimento sustentável.

Sobre a Floresta Júnior

É uma sociedade civil, sem fins lucrativos, do curso de Engenharia Florestal da UNIR, Campus de Rolim de Moura, com objetivos educacionais e de gestão autônoma. O objetivo da empresa é contribuir para o aperfeiçoamento dos estudantes, visando seu desenvolvimento acadêmico, profissional e humano ao incentivar seu espírito empreendedor. As ações da empresa têm como propósito proporcionar aos seus associados as condições necessárias à aplicação prática de conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação, oferecendo aos discentes recursos técnicos para o engrandecimento de suas habilidades individuais.

Saiba mais sobre a Floresta Júnior no perfil do Instagram @florestajr_unir e também no site da empresa júnior.