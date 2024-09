Governo de Rondônia finaliza pavimentação de um quilômetro na RO-492, no distrito de Nova Estrela

O governo de Rondônia finalizou no sábado (21), a pavimentação asfáltica de mil metros na Rodovia RO-492, conhecida como Linha 208, no distrito de Nova Estrela, em Rolim de Moura. A obra foi executada pela equipe da 4ª Usina de Asfalto do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO). A RO-492 é uma via de importância, com tráfego intenso de veículos leves e pesados.

Diariamente, centenas de veículos circulam por esse trecho. A pavimentação desse quilômetro, logo na entrada do distrito, tem o objetivo de reduzir a poeira que invade as residências, comércios e a escola, melhorando a qualidade de vida dos moradores. O governo do Estado está constantemente trabalhando para que obras como essa beneficiem diretamente a população.

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, salientou que, a obra foi realizada com recursos próprios do governo de Rondônia. "Foi um trabalho intenso, desde o projeto, a limpeza da vegetação e drenagem até a aplicação da capa asfáltica. Todas as equipes do DER envolvidas realizaram um excelente trabalho.

Segundo o gerente da 4ª Usina de Asfalto do DER-RO, Gustavo Lincoln, a obra teve início na segunda quinzena de junho. “A pavimentação foi executada com qualidade e rapidez, antes do início do período chuvoso (inverno amazônico). Nossa equipe realizou um estudo do solo e identificou que alguns trechos necessitavam de uma drenagem profunda, com a aplicação de um colchão drenante composto por pedras matacão D-50 e rachão para estabilizar o solo. Após essa etapa, realizamos as camadas de aterro, sub-base e base, concluindo com a aplicação do asfalto em Concreto Betuminoso Usinado a Quente”, explicou.