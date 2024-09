Candidatas têm até o dia 9 para inscrições nos cursos de Recursos Humanos, Administração e Cuidadora de Idosos

Foram prorrogadas as inscrições para os Cursos de Formação Inicial (FIC) em Assistente de Recursos Humanos, Assistente Administrativo e Cuidadora de Idosos. A nova data do prazo é até o dia 9 de setembro de 2024. A oferta é por meio do Programa Mulheres Mil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Porto Velho Zona Norte.

Para participar, é necessário atender aos seguintes requisitos de inscrição: ser do sexo feminino, ter completado o Ensino Fundamental II, comprovar situação de vulnerabilidade e risco e ter idade mínima de 16 anos.

Para o FIC Cuidadora de Idosos há previsão de duas turmas, uma para o segundo semestre de 2024 e outra para o primeiro semestre do próximo ano: Turma 2024/2, aulas de 23/9/2024 a 3/1/2025; e Turma 2025/1, aulas de 13/3/2025 a 13/7/2025.

O período de aulas do FIC Assistente de Recursos Humanos, na Turma 2024/2, é de 23/9/2024 a 3/1/2025. E para o FIC Assistente Administrativo, a ser realizado no ano que vem, com a Turma 2025/1, tendo aulas de 13/3/2025 a 13/7/2025.

Cada turma terá 30 vagas. As aulas serão realizadas de segunda a quinta-feira, das 14 às 17 horas, no formato presencial, no IFRO Campus Porto Velho Zona Norte.

O Programa Mulheres Mil visa promover a qualificação profissional e a inclusão educacional, produtiva e social de mulheres em situação de vulnerabilidade e risco social. O público-alvo inclui moradoras de zonas urbanas periféricas, privadas de liberdade, cisgênero e transgênero, em situação de violência doméstica e de vulnerabilidade psicossocial, entre outras.

Inscrições

As inscrições são exclusivamente on-line e destinadas a mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O formulário de inscrição pode ser acessado através do link https://forms.gle/SLfVs5gyW6k4aQbA8. Todos os cursos são oferecidos gratuitamente e terá direito ao certificado de conclusão de curso a aluna que concluir com sucesso os componentes curriculares previstos para o seu respectivo curso, com aproveitamento mínimo de 60% das pontuações nas atividades propostas.

Para mais detalhes, como as etapas da seleção e os critérios de classificação, as interessadas devem consultar o edital completo disponível no site do IFRO, através do link disponível aqui.