Manutenção na RO-370 garante escoamento de produção entre Parecis e Alto Alegre dos Parecis

O governo de Rondônia tem intensificado as manutenções e melhorias nas rodovias primárias (não pavimentadas). A equipe da 5ª Residência Regional de Rolim de Moura do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) iniciou os trabalhos de manutenção na RO-370, entre os municípios de Parecis e Alto Alegre dos Parecis, no dia 26 de agosto.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a RO-370 é uma rota estratégica para o transporte de grãos, gado e diversas outras produções. “A manutenção na rodovia garante que os produtores possam escoar suas produções com segurança e eficiência. Nesse sentido, o governo tem trabalhado executando os serviços com eficácia para assegurar a trafegabilidade em todas as rodovias do estado”, ressaltou.

Segundo o chefe da Regional, Nilson Oliveira, a estrada está recebendo serviços de limpeza lateral da vegetação, drenagem, saída de água pluvial, patrolamento (reconformação da plataforma) e encascalhamento em pontos específicos. “Os trabalhos estão sendo realizados em aproximadamente 40 quilômetros do trecho”, explicou.

O diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes destacou que, o Departamento é responsável pela manutenção de mais de 4.500 quilômetros de rodovias primárias e 1.500 quilômetros de rodovias pavimentadas. “É fundamental salientar que, as equipes estão focadas em garantir a trafegabilidade nos mais de 6 mil quilômetros de rodovias estaduais. Além disso, o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes atua, realizando obras de infraestrutura em todos os 52 municípios de Rondônia.”