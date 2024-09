Inscrições para cursos na Escola Móvel de Informática em Cacaulândia seguem até o dia 5

A digitalização da economia está exigindo cada vez mais a inclusão digital no mercado de trabalho. Diante dessa tendência tecnológica, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) amplia a oferta de cursos na Escola Móvel de Informática, que está com inscrições abertas no município de Cacaulândia até o dia 5 de setembro. Para se inscrever, os interessados devem acessar o link https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/escola-movel-de-informatica-cursos-presenciais-municipio-de-cacaulandia-ro-inscricoes-abertas-ate-5-9/, disponibilizado no site da instituição.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a realização de cursos profissionalizantes nos municípios rondonienses garante a oportunidade a jovens em início de carreira e trabalhadores já estabelecidos no mercado de trabalho, de se tornarem aptos a crescer profissionalmente, em uma empresa consolidada ou abrir o próprio negócio.

“Tornar acessível a qualificação da mão de obra em todas as regiões do estado é uma prioridade do Planejamento Estratégico do governo de Rondônia, que capacita o cidadão conforme as necessidades dos segmentos econômicos. A tecnologia está presente em todos setores, sendo, portanto, fundamental no currículo”, ressaltou.

VOCAÇÃO ECONÔMICA

Mariane Vitória Gomes Pereira, 21 anos, moradora do Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, em Porto Velho, embora faça o curso universitário de Administração, decidiu aprofundar os conhecimentos no mundo tecnológico. Matriculou-se no primeiro semestre de 2024 no Curso Técnico em Programação de Jogos Digitais do Idep. “Aguardei anos pela oportunidade de fazer este curso por ser em uma área que me interessa muito, porque oferece um conhecimento que valoriza a minha carreira”, reconheceu a estudante.

Os cursos oferecidos pelo Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional são lançados de acordo com a vocação econômica da localidade onde os mesmos acontecem. Segundo a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, “na atualidade, a construção do saber deve ser norteada pela inovação e o empreendedorismo. Com a velocidade da informação na sociedade moderna, o profissional precisa se reinventar de forma contínua para seguir no mesmo ritmo das transformações em curso”, evidenciou.