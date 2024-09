Congresso recebe projeção de frases e imagens pela Semana da Pátria

O Congresso recebe projeção de frases e imagens, de hoje até domingo (8), por ocasião das comemorações da Semana da Pátria. As projeções, organizadas pela Presidência da República, serão realizadas todos os dias entre as 18h30 e as 23h.

A projeção vai mostrar brasileiros de várias raças e faixas etárias, além de imagens estilizadas da bandeira e do número 7, em alusão à data da Independência.

Com o lema “Democracia e Independência”, as frases e imagens vão ocupar as duas cúpulas do Congresso e os prédios centrais.

As projeções fazem parte das ações do governo federal pela Semana da Pátria, cuja principal atividade é o desfile cívico-militar de 7 de setembro nas Esplanada dos Ministérios. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República estima que 30 mil pessoas participarão do evento em Brasília.