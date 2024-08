Servidores do INSS em greve reforçam pauta de demandas na Câmara

Servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) reafirmaram na Câmara dos Deputados, nesta quinta-feira (29), que continuam em greve por reajustes salariais, reestruturações na carreira e sua transformação em típica do Estado. A deputada Erika Kokay (PT-DF), que conduziu debate na Comissão de Administração e Serviço Público, se colocou à disposição para encaminhar, junto com outros parlamentares, as demandas ao governo federal.

Erika Kokay criticou a judicialização da greve e o corte do ponto de servidores grevistas que estão usufruindo de um direito constitucional. “Final de greve não se determina pela Justiça, não se determina com a opressão de retirar salário e sobrevivência dos servidores e das servidoras. Final de greve se conquista em um processo negocial.”

Demandas

Na reunião, servidores do INSS se disseram desrespeitados pelo governo Lula e consideraram impositivas as negociações feitas até agora. A greve já dura um mês e meio.

A técnica do Seguro Social Isadora Ferreira, em nome do Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social no Estado de São Paulo (SINSSP), disse que a categoria busca, além de reajuste salarial, a exigência de nível superior para o cargo e a exclusividade de suas atribuições.

“Nós queremos que as atribuições exclusivas que foram retiradas no governo Bolsonaro voltem a ser exclusivas, porque a gente é competente para fazer o que a gente faz. Não é CLT, não é ensino médio, não é estagiário, não é servidor de qualquer outro órgão que pode vir para o nosso”, afirmou Isadora. “Também queremos carreira típica de Estado. Nós somos carreira típica de estado porque nossa competência vem da Constituição.”

Segundo Isadora, essas pautas estão ligadas à valorização de uma Previdência Social que deve ser solidária, sustentável e forte, mas possui “servidores cada vez mais desvalorizados”. “A gente reconhece direitos, analisa benefícios. A gente tem um cheque em branco. Liberamos muito dinheiro, isso não é brincadeira. Não somos um órgão que gasta dinheiro. Através dos benefícios, sustentamos cidades”, acrescentou.

Distribuidor de renda

O técnico Guilherme Molinaro, que representou a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef), acrescentou que o INSS tem tudo para ser “a menina dos olhos” do governo federal, pois trabalha com o social.

“Existe uma disparidade absurda em relação a outras carreiras do serviço público federal. O órgão que é o maior distribuidor de renda no Brasil, tem a maior folha de pagamento, o maior gasto público é a Previdência. Eu entendo que a gente deveria ser tratado com mais respeito, ser mais ouvido e ter nossos acordos cumpridos”, avaliou Molinaro.

A deputada Erika Kokay lamentou a ausência, na reunião, de representantes do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos e do INSS.