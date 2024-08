Maurício Carvalho solicita apoio da Força Aérea para combater incêndios florestais em Rondônia

O deputado federal Maurício Carvalho acionou nesta quarta-feira (28) o Governo Federal para ajudar no combate aos incêndios que assolam Rondônia. No ofício enviado ao Ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, o parlamentar solicita a disponibilização de aviões e outras aeronaves que tenham capacidade de combater os incêndios.

Maurício Carvalho cita ainda todos os transtornos que as queimadas e, consequentemente, a fumaça têm causado para a economia e a população porto-velhense, como: aumento na procura por atendimento em UBS, cancelamentos de voos comerciais e seca histórica do Rio Madeira, impedindo o transporte de mercadorias, desde alimentos até combustíveis. O documento menciona ainda o transtorno causado à própria FAB - Força Aérea Brasileira - que também tem enfrentado dificuldades para voar.

Nos últimos meses, Rondônia bateu recordes de queimadas. Somente em agosto, segundo o INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - foram registrados mais de 3,4 mil focos de incêndio, um aumento de 144% em comparação com o mesmo período do ano passado. Além do calor e da fumaça, os rondonienses enfrentam uma seca extrema, o que também contribui para os incêndios florestais.

Na terça-feira (28), o Governo de Rondônia, que já havia decretado estado de emergência na segunda-feira, publicou um novo decreto suspendendo a autorização do uso de fogo em todo o território de Rondônia durante 90 dias.

Para o deputado, é urgente a contribuição do Ministério da Defesa com o estado para combater os incêndios, tendo em vista que quem sofre é a população.