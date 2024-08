Comissão aprova projeto que obriga governo a divulgar informações sobre autismo no cartão de vacinação

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou projeto que obriga o poder público a disponibilizar para a população dados sobre o transtorno do espectro autista (TEA) e a escala M-Chat R/F. Essa escala é um questionário usado no diagnóstico de autismo.

Pelo texto aprovado, as informações devem ser divulgadas:

no cartão de vacinação;

nas páginas de internet e redes sociais dos gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) em todas as esferas de governo; e

nos aplicativos do SUS, como o ConecteSUS.

O texto aprovado foi o substitutivo da Comissão de Saúde ao Projeto de Lei 5104/20 , do ex-deputado Guiga Peixoto (SP), e ao apensado ( PL 452/23 ), que trata do mesmo assunto.

A relatora na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, deputada Maria Rosas (Republicanos-SP), recomendou a aprovação desse substitutivo.

Ela ressalta a importância das informações presentes na carteira de vacinação para as pessoas com deficiência. “Informar a sociedade sobre o transtorno do espectro autista ajuda a combater estigmas e preconceitos associados à essa condição”, avaliou a deputada.

“O conhecimento sobre o que é o autismo e como ele afeta as pessoas pode promover uma atitude mais empática e compreensiva, reduzindo a discriminação”, acrescentou.

Próximos passos

O projeto será analisado agora, em caráter conclusivo, pelas comissões Finanças e Tributação; e Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.