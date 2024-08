Comissão aprova incentivo para tecnologias rurais que protejam a safra contra desastres climáticos

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 968/24 , que cria o Programa de Incentivo à Adoção de Tecnologias Redutoras de Risco Agroclimático.

A proposta busca estimular práticas no campo que diminuam as perdas de safra em eventos adversos, como estiagem e excesso de chuvas. Uma linha de crédito subsidiada, na proporção do seguro agrícola, deverá financiar as tecnologias.

O relator, deputado Tião Medeiros (PP-PR), recomendou a aprovação da proposta. “O projeto é de extrema relevância, uma vez que as variações climáticas representam um dos maiores desafios enfrentados pelos produtores rurais”, destacou o relator.

“A dimensão dos eventuais prejuízos na safra poderá ser drasticamente reduzida por meio de tecnologias já disponíveis e economicamente viáveis para proteção das plantações”, afirmou o autor da proposta, deputado Pezenti (MDB-SC).

“Além disso, o benefício da proteção das culturas contra estiagem, excesso hídrico, granizo, geada, queda brusca de temperatura ou insolação excessiva será multiplicado, devido à maior estabilidade da produção e da renda”, avaliou ele.

Principais pontos

Conforme o texto aprovado, as tecnologias produtivas a serem financiadas pelo programa poderão incluir:

irrigação ou drenagem;

proteção de cultivos por meio de tela, estufa, cobertura plástica ou sombrite; e

aquelas recomendadas pela pesquisa agropecuária oficial.

O subsídio previsto, na forma de limites, taxas de juros e prazos de pagamento e de carência, poderá ser ajustado, considerando:

o porte do agricultor;

as áreas geográficas delimitadas como de maior risco de perdas de safra em decorrência de mudança do clima; e

o potencial de mitigação do risco agroclimático da tecnologia a ser financiada, especialmente se proporcionar a exclusão do valor do prêmio do seguro rural.

Ainda segundo o texto, os recursos para o programa serão oriundos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima; do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), se for o caso; e do Orçamento Geral da União.

Próximos passos

O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, tem de ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado.