Iniciam os preparativos para 43ª Expojipa

Com a 43ª Exposição Agropecuária e Industrial de Ji-Paraná (Expojipa) se aproximando, os trabalhos de reformas do Parque de Exposições Hermínio Victorelli estão avançando. A revitalização da estrutura e a limpeza das baias na área de exposição de animais estão sendo realizadas.

Segundo o presidente da Paredão Agro, Sérgio Suganuma, a arquibancada da arena já recebeu a pintura, e as árvores já foram podadas. Ele destacou que a iniciativa não só melhora a estética do local, mas também contribui para a segurança dos visitantes, reduzindo riscos de quedas de galhos, especialmente durante as visitas e passeios pelo parque.

A Expojipa é um dos maiores eventos agropecuários da região Norte e movimenta não só o setor rural, mas também a economia local com a venda de roupas e sapatos, e atraindo turistas da região. Com as melhorias no parque de exposições, a edição de 2024 visa resgatar a tradição da festa dos anos anteriores, que é marcada pela participação familiar.

As atrações musicais são Luan Pereira (11/9), Amado Batista (12/9), Ícaro e Gilmar (13/9), Manu Batidão (14/9) e Pedro Sanchez & Thiago (15/9). De acordo com os organizadores, o público terá duas entradas gratuitas. Além dos shows, haverá exposições de veículos e animais, rodeios, provas equestres, concurso leiteiro, parque de diversões e outras atividades para toda a família.

Antecedendo à Expojipa 2024, dois eventos movimentam a festa agropecuária com a escolha das representantes da feira e a tradicional cavalgada para abertura da exposição que ocorre em 8 de setembro no centro da cidade (1º distrito).