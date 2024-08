Empresário é vitima de fake News e montagem foi feita por inteligência artificial

O empresário Natanael Cézar, dono de uma rede de farmácias em Rondônia está sendo vítima de difamação nas redes sociais. Diante dos fatos procurou a Policia para denunciar o ocorrido.

Contou em um boletim de ocorrência que, nesta quarta-feira 21, por volta das 15 horas, recebeu no seu whatsapp um vídeo se referindo a sua pessoa. Nas mensagens e no vídeo afirmam categoricamente que a pessoa do vídeo é o empresário e inclusive citam seus familiares.

O empresário pede que as autoridades investigue, porque acredita que o material foi provavelmente produzido por inteligência artificial ou outros meios digitais/cibernéticos. Natanael disse que uma pessoa que aparece no vídeo tem a fisionomia quase que idêntica a dele.

Os vídeos estão sendo divulgados em grupos de whatsapp e demais redes sociais e aplicativos de relacionamentos. “Estou sendo vitima deste crime de difamação e outros. Não sei qual o objetivo e quem produziu o conteúdo divulgado, desde já requeiro que sejam tomadas as devidas providências legais, buscando o criador do VIDEO FAKE NEWS e a responsabilização de todos aqueles que estão divulgando o conteúdo difamatório”, pediu a vítima.