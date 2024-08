Mais de 180 kits de saúde são entregues a agentes comunitários

Agentes comunitários de saúde que se formaram no curso técnico receberam na manhã desta quinta-feira (8) kits de saúde, por meio de parceria entre a Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, pelo Departamento de Atenção Básica de Saúde (UBS), e o Consórcio Público Intermunicipal de Rondônia (CIMCERO).

Foram entregues jalecos, camisas de manga curta e comprida, boné, calça, sombrinha, colete, bolsa, aparelho de PA, tiras de glicemia e lancetas. Nesta primeira etapa foram entregues 189 kits. O projeto prevê a aquisição de materiais para agentes comunitários de saúde, técnicos, médicos e enfermeiros de 22 municípios. Serão formalizadas mais seis atas de compras de materiais até agosto de 2025.

Conforme o coordenador do Programa Mais Médicos e assessor especial, Elsom Dourado Gomes, adquirir todos estes materiais pelo Cimcero foi primordial para que o preço fosse mais acessível. “Saiu muito mais barato pelo Cimcero. Neste processo são 189 profissionais de Ji-Paraná, são quase 300 de Porto Velho e centenas dos outros municípios parceiros. Então, pelo volume o preço acaba diminuindo e fica muito mais vantajoso fazer a aquisição pelo Cimcero”, explicou.

O Diretor Geral do Departamento de Atenção Básica – UBS Ji-Paraná, Renato Augusto Lopes da Silva enfatizou que houve uma tentativa de conseguir estes materiais, mas a compra não teve êxito, assim, procuraram o Cimcero e foi possível a adesão de vários municípios. “Esses materiais são essenciais para o trabalho do agente comunitário de saúde. Agora eles vão poder fazer o atendimento a domicílio. É uma alegria muito grande entregar este material, pois isso vai elevar muito a saúde no município”, falou.

A representante do Cimcero no evento, a gerente do Escritório Regional da Rede Credenciada Cimcero Saúde, Lorena Alcântara, declarou que é na cooperação entre municípios e o Cimcero que novas portas se abrem. “Entre os projetos do Cimcero a saúde tem um grande destaque. Temos parceria com municípios, clínicas e profissionais de saúde para levar a nossa comunidade toda a qualidade e competência”, finalizou.