Unidades da Idaron iniciam inquérito epidemiológico que avaliará prevalência da brucelose e tuberculose bovina no estado

As unidades da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril de Rondônia (Idaron) iniciaram nesta semana, o inquérito epidemiológico que avaliará a prevalência da brucelose e tuberculose bovina, no estado. No período de aproximadamente 60 dias, 925 propriedades serão visitadas pelas equipes da Idaron, com amostragem de cerca de 20 mil bovinos. O objetivo é avaliar os níveis das duas doenças em território rondoniense.

O presidente da Agência, Julio Cesar Rocha Peres explica que, a medida terá como alvos fêmeas bovinas e bubalinas destinadas à reprodução, a partir dos 24 meses de idade. “É de suma importância que os produtores visitados colaborem com nossos profissionais, uma vez que essa iniciativa integra as ações de defesa sanitária animal e terá como maior beneficiário o próprio pecuarista.”

Segundo o coordenador estadual do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal (PNCEBT), Adelmar Rocha, o trabalho será realizado em todos os municípios de Rondônia e conta com a participação de 40 equipes da Agência, com apoio do Fundo Emergencial da Febre Aftosa do Estado de Rondônia (Fefa). “Aproximadamente 10 mil animais serão amostrados para Brucelose e 20 mil testados para Tuberculose”, explicou.

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO

Durante a ação, os médicos veterinários da Agência coletarão sangue para testes de brucelose e farão a inoculação de reagentes cutâneos (tuberculinas) na pele dos animais para os testes de tuberculose. Vale destacar que, a escolha das propriedades que serão visitadas pela Idaron deu-se seguindo metodologia definida pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Com o resultado final do estudo epidemiológico, a Idaron atualizará a situação dessas enfermidades no rebanho bovino rondoniense e espera demonstrar para o Brasil e ao mundo, a eficácia das medidas sanitárias implementadas em duas décadas de ações de controle, visando a erradicação de ambas no futuro. “São doenças que afetam a produtividade do rebanho, causando impactos negativos na economia, especialmente ao produtor rural e, além disso, atinge aos humanos”, destacou o coordenador técnico da Idaron, Walter Cartaxo.

A medida, que é fortalecida pelo Executivo Estadual, foi destacada pelo governador de Rondônia, Marcos Rocha, que a considera fundamental para manter a pecuária cada vez mais forte e possibilitar maiores ganhos ao homem do campo. “É um trabalho de relevância que certamente contará com a parceria e colaboração do pecuarista”, ressaltou.