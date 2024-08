​​Divulgada lista de selecionados para vagas nos Centros Municipais de Arte e Cultura

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), divulgou o edital 01/2024/Semed, que contém a chamada escolar para o segundo semestre nos Centros Municipais de Arte e Cultura. Ao todo, foram disponibilizadas 395 vagas para as escolas Francisco Lázaro dos Santos (Laio), Jorge Andrade e Som na Leste.

O edital foi destinado a alunos da rede pública municipal de ensino e também para jovens e adultos da comunidade em geral, e abrangeu as áreas de música, dança, artes visuais e teatro.

A relação completa com os aprovados no processo seletivo está disponível neste link. Mais informações aqui no edital.