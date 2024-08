Compostagem é solução sustentável para eliminar resíduos de folhagens

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), reforça a importância da compostagem como uma prática sustentável e eficiente para a eliminação de resíduos de folhagens. Com a chegada do período de seca, é essencial que a população esteja ciente dos riscos das queimadas urbanas, prática ilegal que é intensamente fiscalizada pela Sema.

A compostagem é um processo biológico que transforma resíduos orgânicos, como folhagens, restos de alimentos e outros materiais biodegradáveis, em um composto rico em nutrientes, conhecido como húmus. Este processo é realizado por micro-organismos, como bactérias e fungos, que decompõem os materiais orgânicos, resultando em um produto final que pode ser utilizado como adubo natural para plantas, eliminando a necessidade de queimar folhagens e outros resíduos, reduzindo o risco de incêndios urbanos.

A compostagem ainda diminui significativamente a quantidade de resíduos que seriam destinados aos aterros sanitários. O composto produzido é rico em nutrientes e ajuda a melhorar a estrutura e a fertilidade do solo, promovendo uma gestão ambientalmente correta dos resíduos orgânicos, contribuindo para a sustentabilidade da cidade.

Como Fazer Compostagem em Casa

Selecione um local sombreado no seu quintal para iniciar a compostagem.

1. Monte a Pilha: Comece com uma camada de materiais secos, como folhas e galhos, e alterne com camadas de resíduos úmidos, como restos de frutas e vegetais.

2. Mantenha a Umidade: A pilha de compostagem deve estar úmida, mas não encharcada. Regue se necessário.

3. Revire a Pilha: Vire a pilha regularmente para arejar e acelerar o processo de decomposição.

4. Aguarde o Tempo de Maturação: O processo de compostagem leva de 2 a 6 meses. O composto estará pronto quando se transformar em uma substância escura e rica.

FISCALIZAÇÃO E PENALIDADES

A Sema realiza a fiscalização constante das áreas urbanas para prevenir e combater queimadas. A prática de queimadas é considerada crime ambiental, sujeita a penalidades que incluem multas e outras sanções previstas em lei.

A população pode colaborar denunciando casos de queimadas através dos canais de atendimento da Sema, que são o Whatsapp: (69) 9 8423-4092 e o e-mail [email protected].