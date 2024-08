MPRO é homenageado pelo Batalhão de Polícia Ambiental em Candeias do Jamari

O Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO) recebeu homenagens na tarde da última terça-feira (30/7), no Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), em Candeias do Jamari. As condecorações foram recebidas em evento alusivo ao 39º aniversário da unidade policial.

O Procurador-Geral de Justiça do MPRO, Ivanildo de Oliveira, representado pelo Promotor de Justiça Pablo Hernandez Viscardi, foi contemplado com a Medalha Mérito do Batalhão Ambiental, também recebida pelo Promotor de Justiça Eduardo Luiz do Carmo Neto, da 1ª Promotoria de Machadinho do Oeste. A condecoração militar é a expressão do reconhecimento e recompensa pelos valorosos serviços e contribuições ao BPA da PMRO.

O Subprocurador-Geral de Justiça administrativo Héverton Alves de Aguiar e os Promotores de Justiça Yara Travalon e Pablo Hernandez Viscardi foram homenageados pelo incondicional apoio, dedicação e excelentes serviços prestados, bem como pela parceria com BPA nos anos 2023 e 2024.

O Batalhão

A unidade policial militar denominada Batalhão de Polícia Militar Ambiental foi ativada em 10 de julho de 1985, por meio de convênio firmado entre o Instituto Brasileiro do Desenvolvimento Florestal (IBDF) e Governo do Estado de Rondônia.

O BPA executa ações em todo o Estado, atendendo aos preceitos legais nas esferas federal, estadual e municipal no combate a ilícitos ambientais por meio do policiamento ostensivo especializado e fiscalizações ambientais de diversas especificidades como fauna, flora, pesca, mineração, poluição urbana ou rural e recursos hídricos.