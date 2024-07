Campus Vilhena, do IFRO, abre seleção para tradutor intérprete de Libras

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) lançou edital para seleção de bolsistas na modalidade Colaborador Externo para o Programa de Educação Inclusiva: Direito à Diversidade. O objetivo do programa é oferecer condições específicas para estudantes com necessidades educacionais especiais (AEE) acompanharem atividades de ensino, pesquisa e extensão no Campus de Vilhena, para combater discriminações e promover a inclusão, preenchendo lacunas de especialistas no quadro institucional.

As bolsas têm vigência de 2/8/2024 a 31/1/2025, prorrogáveis por mais seis meses, com uma carga horária de 30 horas semanais e remuneração mensal de R$ 3.500,00. Para o recebimento da bolsa, o colaborador, sem vínculo com serviço público, deverá mensalmente emitir nota fiscal referente ao serviço prestado. No ato do recebimento do valor, o colaborador externo, sem vínculo com serviço público, também observará o desconto referente ao INSS.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente on-line no período de 15/7/2024 a 17/7/2024, por meio do formulário disponível em https://l1nk.dev/icFOj. A documentação exigida inclui RG, CPF, comprovante de endereço e documentos comprobatórios de formação e de experiência.

O processo seletivo será dividido em duas etapas: análise de currículo e entrevista. É requisito ter diploma de nível superior ou estar cursando, além de curso de pelo menos 20 horas na área de Tradução e Interpretação de Libras.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou acessando o edital completo neste link aqui.