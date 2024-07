Governo de RO automatiza serviço para aprimorar e agilizar atendimento aos usuários do Portal de Atendimento

Para agilizar e facilitar o atendimento aos usuários do Portal de Atendimento, o governo de Rondônia, através da Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), automatizou mais um serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação.

A atribuição de perfis no Portal será realizada de forma automática através da assistente de atendimento virtual “ADA”. O serviço de atribuição de perfil, assegura que um técnico em Tecnologia da Informação (TI) receba automaticamente o seu perfil de acesso para operar na Plataforma de Atendimento e ter o usuário registrado no Active Directory (AD), meio pelo qual os usuários são conectados aos recursos de redes do sistema para realizar o trabalho.

A assistente virtual “ADA” realiza buscas no sistema E-Estado para obter o perfil do servidor e fornecer informações precisas sobre o perfil criado no Portal de Atendimento. Essa automação reduz a necessidade de intervenção adicional, garantindo que os técnicos estejam preparados para desempenhar as funções de atendimento na plataforma de maneira eficiente.

Para o governador do estado, Marcos Rocha, a iniciativa é um passo significativo na modernização dos serviços de TI em Rondônia. “A nova automatização demonstra o compromisso do governo em melhorar continuamente a eficiência e a qualidade do atendimento prestado aos cidadãos e servidores.”

O analista de Infraestrutura, Ives Batista, destacou que, a expectativa é que os esforços economizados com a automação sejam redirecionados para outras atividades, contribuindo para a melhoria contínua do atendimento.

“Anteriormente, a solicitação de perfis era feita manualmente através de chamados no Portal de Atendimento, onde a pessoa responsável precisava selecionar o perfil correto. Com a automatização desse processo o objetivo é eliminar esse processo manual de atribuição de perfis, permitindo que a equipe responsável possa focar em outras áreas de melhoria da plataforma”, completou.

O diretor Técnico da Setic, acrescentou que, a necessidade dessa automação surgiu devido ao crescente volume de técnicos operando chamados através do Portal de Atendimento e à importância de ter os perfis e grupos de atendimento configurados corretamente para atender às demandas adequadamente. “Com a automação, os técnicos terão seus perfis atribuídos automaticamente, permitindo que comecem a operar na plataforma imediatamente após o cadastro de seus usuários reduzindo a espera para o início de seus trabalhos.”

A nova automatização integra uma das premissas do Planejamento Estratégico Estadual da Setic (PDTIC 2024-2027) e está alinhada com o Eixo de Dados que tem como um dos objetivos estratégicos ampliar a oferta de novos serviços digitais ao cidadão, servidor e empresa aprimorando a eficiência operacional com ênfase na satisfação do usuário. Este projeto de automatização de serviços, garante que sejam realizados de forma eficiente e eficaz, reduzindo o tempo de solução e minimizando erros humanos.