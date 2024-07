UNIR Socioempreendedora impulsiona inovação na Amazônia

O Programa Unir Socioempreendedora, da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), em colaboração com o Sebrae-RO, iniciou uma série de maratonas socioempreendedoras. As primeiras foram nos campi de Guajará-Mirim, entre os dias 24 e 26 de junho, e Ariquemes, de 27 a 29 de junho. Até o final do ano estão previstos novos eventos contemplando todos os campi da universidade.

Esses eventos reuniram estudantes, professores, empreendedores e profissionais da região para uma imersão intensa de três dias, visando transformar ideias inovadoras em startups de impacto social e sustentável. Os três ganhadores das cidades foram premiados com troféus.

“Durante as primeiras maratonas do Programa UNIR Socioempreendedora, realizadas em Guajará-Mirim e Ariquemes, já foi possível observar o potencial transformador nos participantes, que propuseram soluções inovadoras para problemas locais e regionais com grandes possibilidades de se tornarem empreendimentos que tragam benefícios para toda a sociedade. Além disso, os participantes tiveram acesso a metodologias e técnicas modernas para pesquisa, desenvolvimento de sites, protótipos, inteligência artificial, enfim, um vasto conhecimento para ser utilizado academicamente e profissionalmente”, comenta Denny Mesquita, um dos coordenadores do Programa.

Guajará-Mirim - Durante os três dias de evento em Guajará-Mirim, 56 inscritos participaram de uma série de workshops e sessões de mentoria com especialistas em diversas áreas. A competição foi acirrada, e as equipes apresentaram ideias inovadoras e práticas. Os três primeiros colocados de Guajará-Mirim. foram: 1°) Pet Sitter, uma plataforma de serviços de cuidado para pets que conecta donos de animais a cuidadores qualificados; 2°) Service Desk, Inovação: uma solução de suporte técnico e atendimento ao cliente para pequenas e médias empresas; e 3°) Beauty Place, um aplicativo para agendamento de serviços de beleza, conectando clientes a profissionais locais.

Ariquemes - Com 48 participantes, o foco foi na área da educação, um setor crucial para o desenvolvimento sustentável da região. A maratona contou com a participação ativa de educadores e profissionais do setor, que colaboraram para criar soluções inovadoras para desafios educacionais. Os três primeiros colocados de Ariquemes foram: 1°) Educa+, plataforma educacional que oferece recursos e ferramentas particulares para melhorar o aprendizado escolar; 2°) Capacita Brasil, programa de capacitação profissional focado em preparar jovens e adultos com necessidades especiais para o mercado de trabalho; e 3°) AdaptedCuca, Inovação: ferramentas e recursos adaptativos para apoiar a educação de alunos com necessidades especiais.

Cronograma das maratonas nos demais campi

A próxima Maratona UNIR Socioempreendedora será realizada em Vilhena de 31 de julho a 2 agosto, e a expectativa dos organizadores é ainda maior, pois nos próximos meses o evento irá se estender para outras cidades. Os links de inscrição de cada maratona serão disponibilizados apenas uma semana antes, conforme a programação abaixo.

Campus Vilhena: 31/07 a 02/08 (neste link)

Campus Presidente Médici: 02/09 a 04/09 (neste link)

Campus Ji-Paraná: 05/09 a 07/09 (neste link)

Campus Cacoal: 18/09 a 21/09 (neste link)

Campus Rolim de Moura: 02/10 a 04/10 (neste link)

Campus Porto Velho: 15/10 a 17/10 (neste link)