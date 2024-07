Cleitinho critica Ministério da Saúde e imposto sobre aplicativos de transporte

O senador Cleitinho (Republicanos-MG) criticou, em pronunciamento nesta quinta-feira (11), a gestão do governo federal em relação à distribuição de vacinas contra a covid-19. Segundo o senador, menos de 10% dos imunizantes prometidos para 2024 foram entregues.

Cleitinho chamou a atenção para a contradição entre a exigência da vacinação e a falta de vacinas disponíveis, e afirmou que essa situação é um "absurdo” e poderia ser considerada um "roubo legalizado".

— Cadê as vacinas? Vocês estão multando todo mundo que ainda não foi vacinado em R$ 10 mil, em R$ 20 mil, mas vocês não entregam a vacina! Entreguem a vacina! Vocês querem tanto que o povo brasileiro vacinado! Será que pode chamar vocês de genocidas? Ou eu vou ser investigado de novo, falando que eu estou fazendo fake news? Porque, no mínimo, aqui já deveriam ter entregado todas as vacinas. Aí, só entregaram 10% das vacinas — questionou.

Além disso, o senador chamou a atenção para o possível novo imposto de 27% sobre aplicativos de transporte. Para ele, é uma carga injusta para os trabalhadores. Cleitinho disse que o governo não consulta os trabalhadores sobre tais medidas, apenas impõe taxas que impactam diretamente a vida das pessoas mais vulneráveis.

Cleitinho ainda se manifestou sobre a situação financeira de Minas Gerais e a dívida do estado. O parlamentar destacou a necessidade de apoio federal para evitar o colapso do estado, e criticou a política que, segundo ele, penaliza os servidores públicos e beneficia os políticos.