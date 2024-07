Ivete celebra aniversário do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville

A senadora Ivete da Silveira (MDB-SC) destacou, em pronunciamento na quarta-feira (10), o aniversário do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, celebrado em 13 de julho. A parlamentar afirmou que o batalhão surgiu em 1892 e reúne cidadãos dispostos a implementar, em tempo ágil, serviço de resgate de vítimas de acidentes.

Ivete ressaltou que o grupo presta serviços gratuitos à comunidade no combate a incêndios, atendimento pré-hospitalar, resgate veicular em montanha, aquático, vertical e em estruturas colapsadas. A senadora destacou que o batalhão é composto por 1,7 mil pessoas, incluindo bombeiros mirins, voluntários efetivos, brigadistas e pessoal de apoio.



— Esses homens e mulheres movidos por profundo senso de dever e compaixão dedicam o seu tempo e arriscam suas próprias vidas para garantir a segurança e o bem-estar da comunidade. Eles representam o melhor de nós, lembrando-nos da importância do serviço altruísta e do impacto positivo que cada um de nós pode ter na vida dos outros. A cada calamidade que enfrentamos nas nossas cidades fica mais evidente a importância dos bombeiros voluntários, que realizam um trabalho fundamental em complemento às forças de segurança oficiais.

A parlamentar também celebrou a aprovação pelo Senado do projeto de lei, de sua autoria, que institui o Dia Nacional dos Bombeiros Voluntários em 13 de julho ( PL 1.354/2023 ). O texto foi encaminhado para análise e votação na Câmara dos Deputados.