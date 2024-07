Rosana Martinelli comemora anúncio de duplicação de trecho da BR-163

A senadora Rosana Martinelli (PL-MT) comemorou, durante pronunciamento em Plenário nesta quarta-feira (10), o anúncio da duplicação da BR-163. O projeto prevê a duplicação de 245 quilômetros entre os municípios de Sinop e Guarantã do Norte. Segundo a senadora, a proposta de duplicação foi apresentada à Infra S.A., que aprovou a admissibilidade, e agora deve seguir para análise da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Rosana destacou que há possibilidade de as obras começarem em 2027.

— Trabalharemos muito forte para que a gente consiga tirar todas essas aprovações ainda este ano. Essa obra é tão importante para todos nós da região de Sinop, no nosso nortão do Mato Grosso, e, por que não dizer, do nosso Brasil, haja vista que somos os maiores produtores de grãos do nosso Brasil — enfatizou.

A senadora destacou também que a duplicação da rodovia visa garantir maior segurança aos motoristas que trafegam na região, que possui um alto índice de acidentes.

— A sua duplicação é fundamental não apenas para o desenvolvimento econômico da nossa região, mas também para salvar vidas, porque esse trecho é um dos perímetros com maior índice de acidentes do Brasil, e esperamos melhorar a segurança e a fluidez do tráfego nele — disse.