Aprovada indicação de Rafael de Mello Vidal para embaixada na Ucrânia

Por 42 votos favoráveis e 2 contrários, o Plenário aprovou nesta quarta-feira (10) a indicação do diplomata Rafael de Mello Vidal para chefiar a embaixada do Brasil na Ucrânia e na Moldávia. A aprovação da indicação será comunicada à Presidência da República.

Relator da indicação ( MSF 23/2024 ), o senador Chico Rodrigues (PSB-RR) destacou que a experiência do indicado em nove embaixadas ou consulados-gerais o credenciam para o cargo. Vidal, que iniciou a carreira diplomática em 1991, é o atual embaixador brasileiro em Angola, cargo que ocupa desde 2020.

Em sabatina nesta quarta na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE), Vidal destacou que o conflito entre Rússia e Ucrânia evidencia uma “segunda guerra fria” global, em que países orientais como a Rússia buscam subverter a hegemonia dos Estados Unidos da América.

Na ocasião, disse que a briga atual é mais perigosa “que a primeira [Guerra Fria], porque a primeira tinha alguma motivação ideológica que a justificava, comunismo de um lado e capitalismo do outro e, hoje, vejo que é mais perigosa porque se tornou uma grande disputa pela hegemonia do poder mundial entre os dois lados do planeta”.

Na avaliação do diplomata, a guerra iniciada em 2022 encontra-se no melhor momento para as negociações em razão do equilíbrio de forças entre os dois países. Para ele, o Brasil deve manter a postura de neutralidade com relação ao conflito e atuar pela negociação de paz.