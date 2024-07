Chico Rodrigues destaca cúpula do Mercosul e adesão de Bolívia ao bloco

O senador Chico Rodrigues (PSB-RR) informou, em pronunciamento nesta quarta-feira (10), que integrou a comitiva presidencial que participou da 64ª Reunião de Cúpula do Mercosul, realizada na segunda-feira (8) em Assunção. Segundo Rodrigues, o encontro teve como principais destaques a incorporação da Bolívia como sexto membro pleno do bloco e a passagem da presidência temporária do Mercosul do Paraguai para o Uruguai.

O senador ressaltou que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, enfatizou em seu discurso no evento a importância da democracia e a necessidade de os países da América Latina liderarem o debate sobre o combate às mudanças climáticas, relembrando as enchentes no Rio Grande do Sul e o cenário de estiagem e queimadas na Amazônia e em outros países do Mercosul.

— O presidente da República também reforçou a necessidade de o bloco buscar uma ambiciosa agenda comercial externa. Nesse sentido, cobrou a conclusão do acordo Mercosul-União Europeia e destacou a necessidade de um acordo abrangente com a China. Ademais, destacou a necessidade de o bloco desenvolver a capacidade própria de coletar, processar e armazenar dados fundamentais para a soberania e o desenvolvimento regional, considerando a era da inteligência artificial.

Chico Rodrigues também ressaltou que participou da visita oficial de Lula à Bolívia. Ele lembrou que foi o relator, na Comissão de Relações Exteriores (CRE) , do projeto de decreto legislativo que aprovou o texto do protocolo de adesão da Bolívia ao Mercosul ( PDL 380/2023 ). Rodrigues, que é presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Bolívia , destacou que a adesão da Bolívia é um importante passo para o avanço do processo de integração sul-americana.

— Com o ingresso da Bolívia, o Mercosul passa a constituir um bloco de 300 milhões de habitantes (...), numa área de 13,8 milhões de quilômetros quadrados, e com um PIB de US$ 2,86 trilhões. Para o Brasil, a entrada da Bolívia no bloco inaugura uma nova fase de uma longa história de relacionamento. (...) Historicamente o Brasil é o principal parceiro comercial da Bolívia. Graças ao gás natural, somos o primeiro destino das exportações bolivianas, e em suas relações comerciais com o Brasil o país tem um saldo positivo. Essa parceria deve ganhar nova dimensão com a entrada da Bolívia no Mercosul, expandindo-se para outras áreas.