Marcel Fortuna Biato será o novo embaixador no Cazaquistão

O diplomata Marcel Fortuna Biato assumirá o cargo de embaixador no Cazaquistão e, cumulativamente, na República Quirguistão e no Turcomenistão. A indicação ( MSF 8/2024 ) foi aprovada nesta quarta-feira (10) em Plenário e será comunicada à Presidência da República. Biato recebeu41votos favoráveis,um contrárioeumaabstenção.

A embaixada brasileira no Cazaquistão também é responsável pela representação diplomáticanoQuirguistão eno Turcomenistão, onde o Brasil não possui embaixada ou consulado instalado.O senadorEsperidião Amin(PP-RS) foi orelator.

Na sabatina na Comissão de Relações Exteriores (CRE), realizada em 6 de junho, Esperidião Aminressaltou a importância da missão diplomática brasileira no Cazaquistãoeelogiou a carreira de Marcel Biato. Para o diplomata, o Cazaquistão, o Quirguistão e o Turcomenistão estão localizados em uma região de “grande importância geoestratégica”, que tem ganhado importância cada vez maior com o avanço do processo de globalização.

—Ao mesmo tempo que é uma zona de crescente importância estratégica, também apresenta desafios globais que o Brasil não pode ignorar — afirmou.

Biografia

Nascido em Buenos Aires em 1958, Marcel Fortuna Biato estudou na Universidade Nacional Australiana e na Universidade de Brasília. É mestre em sociologia política pela Escola de Economia de Londres. Ingressou na carreira diplomática em 1981.

Atuou, no Brasil, na Divisão de América Meridional, no Departamento das Américas e na Subsecretaria de Assuntos Políticos. A sua última lotação no Brasil, no período 2003 a 2010, foi na Assessoria Especial da Presidência da República.

No exterior, serviu na embaixada do Brasil em Londres, no Consulado-Geral em Berlim, na Missão Permanente do Brasil junto à ONU, em Nova York, e na embaixada em Havana. Foi embaixador do Brasil em La Paz, na Bolívia, e representante permanente do BrasilnaAgência Internacional de Energia Atômica enaOrganização do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares, em Viena, na Áustria. Atualmente, é embaixador do Brasil em Dublin, capital da Irlanda.