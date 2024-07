Prefeitura de Porto Velho realiza consulta pública para oficializar nome das ruas do bairro Nova Esperança

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo (Semur), divulgou o Edital nº 10/2024/DIPEU/DGU/Semur, de 26 de junho de 2024, com objetivo de realizar consulta pública e oficializar a nomenclatura das ruas que estão inseridas no projeto urbanístico do bairro Nova esperança.

De acordo com o edital, a consulta pública será realizada na próxima quinta-feira, dia 4 de Julho, com início previsto para as 19h. O local da reunião será o Cenáculo da Rainha dos Apóstolos, localizado na av. Prefeito Chiquilito Erse (antiga Rio Madeira), nº 5672, lá mesmo no bairro Nova Esperança.

A Semur informa que a ação é necessária para prosseguir com o processo de regularização fundiária do bairro. Além disso, o evento representa uma oportunidade única para moradores, comerciantes, membros de associações de bairro, urbanistas e outras pessoas que desejam contribuir ativamente no processo de nomeação das vias públicas do local.

Ressalta ainda que “se trata de um aspecto fundamental para a identidade e a memória coletiva da cidade, além de ser vital para a realização dos direitos sociais e o desenvolvimento urbano da localidade.

Confira o edital na íntegra.