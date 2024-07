Prefeitura de Porto Velho prossegue com obras de revitalização de calçadas da av. Jorge Teixeira

Dando continuidade aos trabalhos de revitalização das calçadas do canteiro central da avenida Jorge Teixeira, iniciados em janeiro desse ano, a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), continua com as obras de reforma ao longo de toda a avenida para garantir mais conforto e tranquilidade para a população porto-velhense.

As intervenções realizadas pelas equipes da Semusb na av. Jorge Teixeira, uma das principais e mais movimentadas vias da cidade, envolvem a limpeza, varrição, pintura do meio que começaram pelo antigo Trevo do Roque, avançaram nesta quinta-feira (27) para o trecho entre a rua Pio XII e avenida Imigrantes, zona Norte da capital.

De acordo com a Semusb, responsável pela obra, já foram concluídos 60% do trabalho de revitalização de todo calçamento da avenida. Em março desse ano, foi finalizada a reforma de calçadas no trecho entre o Trevo do Roque até a avenida Carlos Gomes e no trecho entre a rua Duque de Caxias e avenida Pinheiro Machado.

Foram concluídos 60% do trabalho de revitalização de todo calçamento da avenida

OUTROS SERVIÇOS

E para falar em manter o cenário da cidade mais agradável de se morar, com uma estrutura urbana mais organizada, a Semusb segue atuando com as equipes nos trabalhos de limpeza de ruas, roçagem, varrição manual e mecânica,raspagem da terra acumulada nas margens das ruas, recolhimento de materiais inservíveis e retirada de lixos e entulhos dos bueiros, entre outros serviços.

Nesta quinta-feira (27), as equipes estiveram realizando mutirões de limpeza no Parque dos Tanques, Residencial Orgulho do Madeira e na avenida Imigrantes. No bairro Nova Porto Velho, foram feitos serviço de pintura do meio-fio das calçadas. A Praça Greenville recebeu reforço de limpeza no local. Trabalhos de roçagem foram realizados no bairro Nova Porto Velho, no Orgulho do Madeira, na avenida Guaporé, na av. José Vieira Caúla, na rua Xereu e na Praça CEU.

As equipes da Semusb seguem com o cronograma de serviços em toda a cidade e pede a colaboração da população para que contribua com a limpeza e conservação dos ambientes.