Paim irá ao Vale do Caí para discutir ações contra os efeitos das chuvas

O senador Paulo Paim (PT-RS) informou, em pronunciamento na quarta-feira (26), que vai participar de encontros com autoridades do Vale do Caí, no Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira (27). O Vale do Caí, que é composto por vários municípios, foi fortemente atingido pelas chuvas, enchentes e inundações que ocorreram no estado em maio. O parlamentar afirmou que vai ouvir autoridades e lideranças da região, visitar locais onde as pessoas estão alojadas e participar de um encontro com prefeitos, vereadores e representantes do setor produtivo e das comunidades locais.

— Vamos discutir o plano de minimização dos efeitos da cheia do Rio Caí. A ideia é colocar em prática um projeto avaliado por técnicos nos anos de 2012 e 2013, quando foram realizadas quatro audiências públicas nos municípios de Montenegro, Pareci Novo, São Sebastião do Caí e Harmonia [todos integrantes do Vale do Caí]. Na época, esse estudo foram apoiados pelo então governador Tarso Genro, que liberou R$ 1,6 milhão para o plano de estudos. A partir de 2017, a Metroplan [Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional]sistematizou e apresentou um plano de ação. O estudo tem como objetivo amenizar os estragos causados pelas repetidas enchentes do Rio Caí e seus afluentes.

Paim também destacou que o governo federal já destinou R$ 91 bilhões para apoiar a reconstrução do Rio Grande do Sul. Segundo ele, R$ 73,4 bilhões são novos investimentos e R$ 17,6 bilhões referem-se à antecipação de benefícios e à prorrogação de tributos.

— Além disso, o governo também suspendeu o pagamento da dívida do estado pelos próximos três anos. Aí dá uma economia de R$ 23 bilhões. O auxílio-reconstrução no governo Lula: são R$ 174 milhões para pagamento; R$ 5,1 mil a cada família — ressaltou ele.